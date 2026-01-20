Στο ραντάρ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και OLAF οι καταγγελίες κατά Φειδία για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Δεν έχω λάβει καμία επίσημη ενημέρωση λέει ο ευρωβουλευτής - Στο επίκεντρο των καταγγελιών είναι η ενοικίαση πολυτελούς μεζονέτας στη Λεμεσό η οποία δηλώθηκε ως «πολιτικό γραφείο»
Καταγγελίες που αφορούν πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου έχουν αρχίσει να κινούνται στα γρανάζια των ευρωπαϊκών μηχανισμών ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η OLAF, (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) φέρονται να έχουν ξεκινήσει έρευνα μετά από καταγγελίες που έγιναν στη Λευκωσία αλλά και στις Βρυξέλλες. Πάντως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια επίσημη ανακοίνωση από τους ίδιους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Επί του παρόντος υπάρχουν μόνο πληροφορίες για διαβίβαση υλικού και αξιολόγηση καταγγελιών, καθώς και η δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του Φειδία Παναγιώτου ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση.
Επίκεντρο των καταγγελιών πάντως είναι η ενοικίαση πολυτελούς μεζονέτας στη Λεμεσό η οποία δηλώθηκε ως «πολιτικό γραφείο» με μηνιαίο ενοίκιο περίπου €5.000 την οποία φέρεται να χρησιμοποιεί ως κατοικία με την αρραβωνιαστικιά του αλλά και για διοργάνωση κοσμικών εκδηλώσεων (πάρτι κλπ) . Επειδή οι καταγγελίες αφορούν ευρωβουλευτή που καλύπτεται από ασυλία αλλά και σχετίζονται με ευρωπαϊκά κονδύλια η υπόθεση σύμφωνα με πληροφορίες διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραχωρεί το γενικό επίδομα λειτουργικών δαπανών που λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές, μεταξύ άλλων, για έξοδα όπως λειτουργία και συντήρηση γραφείου, αναλώσιμα και τεκμηρίωση, εξοπλισμό γραφείου, έξοδα εκπροσώπησης και διοικητικά κόστη. Το ίδιο πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα, σε εθελοντική βάση, ο ευρωβουλευτής επιβεβαιώνει ότι η χρήση του επιδόματος συμμορφώνεται με τους κανόνες.
Με απλά λόγια, αυτά τα χρήματα έχουν προορισμό, όχι αόριστη ελευθερία κινήσεων. Αν κάποιος δηλώνει κάτι ως γραφείο, αυτό οφείλει να είναι γραφείο και να λειτουργεί ως τέτοιο.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αντίθετα, είναι ο φορέας που έχει αρμοδιότητα για ποινική διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει ότι ασχολείται με τα λεγόμενα «αδικήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης», όπως απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων και ιδιοποίηση, στο πλαίσιο της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας και της ενσωμάτωσής της στο εθνικό δίκαιο.
Στο κυπριακό σκέλος, έχει σημασία και κάτι ακόμη. Η ίδια η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει κατά καιρούς επισημάνει δημόσια ότι υποθέσεις κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γι’ αυτό και διαβιβάζονται εκεί για περαιτέρω ενέργειες.
Η διαδρομή των καταγγελιώνΟι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυπριακή Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει παραπέμψει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγγελίες σε βάρος του ευρωβουλευτή, οι οποίες χαρακτηρίζονται ανώνυμες και, όπως αναφέρεται, εξετάζονται και από τη συνδεδεμένη υπηρεσία της OLAF. Οι καταγγελίες αφορούν τη χρήση χρημάτων που προορίζονται για ενοικίαση πολιτικού γραφείου, με σκοπό την κάλυψη ενοικίου μεζονέτας στη Λεμεσό, καθώς και ισχυρισμός για πιθανή απάτη σε σχέση με το κόστος εφαρμογής (application) που συνδέεται με το κόμμα που ίδρυσε, την «Άμεση Δημοκρατία».
Επίκεντρο των καταγγελιών πάντως είναι η ενοικίαση πολυτελούς μεζονέτας στη Λεμεσό η οποία δηλώθηκε ως «πολιτικό γραφείο» με μηνιαίο ενοίκιο περίπου €5.000 την οποία φέρεται να χρησιμοποιεί ως κατοικία με την αρραβωνιαστικιά του αλλά και για διοργάνωση κοσμικών εκδηλώσεων (πάρτι κλπ) . Επειδή οι καταγγελίες αφορούν ευρωβουλευτή που καλύπτεται από ασυλία αλλά και σχετίζονται με ευρωπαϊκά κονδύλια η υπόθεση σύμφωνα με πληροφορίες διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Δεν ξέρει τίποτα ο ΦειδίαςΟ Φειδίας Παναγιώτου, μιλώντας στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, δήλωσε ότι δεν έχει επίσημη ενημέρωση πως εξετάζεται καταγγελία εναντίον του και ανέφερε ότι θα απαντήσει τις επόμενες ημέρες με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο ίδιο ρεπορτάζ καταγράφεται ότι αποδίδει το θέμα σε σκοπιμότητες λόγω των βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Μαΐου.
Τι προβλέπει το Ευρωκοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραχωρεί το γενικό επίδομα λειτουργικών δαπανών που λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές, μεταξύ άλλων, για έξοδα όπως λειτουργία και συντήρηση γραφείου, αναλώσιμα και τεκμηρίωση, εξοπλισμό γραφείου, έξοδα εκπροσώπησης και διοικητικά κόστη. Το ίδιο πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα, σε εθελοντική βάση, ο ευρωβουλευτής επιβεβαιώνει ότι η χρήση του επιδόματος συμμορφώνεται με τους κανόνες.
Με απλά λόγια, αυτά τα χρήματα έχουν προορισμό, όχι αόριστη ελευθερία κινήσεων. Αν κάποιος δηλώνει κάτι ως γραφείο, αυτό οφείλει να είναι γραφείο και να λειτουργεί ως τέτοιο.
OLAF και Ευρωπαϊκή ΕισαγγελίαΗ OLAF, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, είναι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επιχειρησιακή ανεξαρτησία και αποστολή να διερευνά απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφθορά και σοβαρά παραπτώματα εντός των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι έρευνές της είναι διοικητικού χαρακτήρα και καταλήγουν σε συστάσεις και διαβιβάσεις, όχι σε ποινικές διώξεις.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αντίθετα, είναι ο φορέας που έχει αρμοδιότητα για ποινική διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει ότι ασχολείται με τα λεγόμενα «αδικήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης», όπως απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων και ιδιοποίηση, στο πλαίσιο της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας και της ενσωμάτωσής της στο εθνικό δίκαιο.
Στο κυπριακό σκέλος, έχει σημασία και κάτι ακόμη. Η ίδια η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει κατά καιρούς επισημάνει δημόσια ότι υποθέσεις κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γι’ αυτό και διαβιβάζονται εκεί για περαιτέρω ενέργειες.
