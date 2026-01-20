Στο ραντάρ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και OLAF οι καταγγελίες κατά Φειδία για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Δεν έχω λάβει καμία επίσημη ενημέρωση λέει ο ευρωβουλευτής - Στο επίκεντρο των καταγγελιών είναι η ενοικίαση πολυτελούς μεζονέτας στη Λεμεσό η οποία δηλώθηκε ως «πολιτικό γραφείο»