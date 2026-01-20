Αντιδράσεις για τους υπό διαγραφή φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

Τι λέει ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής στο protothema.gr - «Είναι φοιτητές που ήρθαν με μετεγγραφή, ο ένας ήρθε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2022 στο 13ο εξάμηνο, σήμερα είναι στο 19ο - Εάν έγιναν λάθη, θα διορθωθούν»

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την κινητοποίηση, που έχει προαναγγείλει ο Φοιτητικός Σύλλογος στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ την Παρασκευή 23/1, στις 10:00, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής, Καθηγητής Δημήτρης Δρόσος εξηγεί στο protothema.gr τι ακριβώς συμβαίνει.



«Πρόκειται για







Ήταν ήδη στο 13ο εξάμηνο του πανεπιστημίου προέλευσης. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο 19ο εξάμηνο, δηλαδή. Συνολικά, είναι 5-6 φοιτητές που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία», διευκρινίζει ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής.



Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει πως σε περίπτωση που έχει συμβεί κάποιο σφάλμα, υπάρχει το περιθώριο διόρθωσης. Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Αυτοί οι κατάλογοι με τους υπό διαγραφή φοιτητές δεν είναι οριστικοί. Επιδέχονται αιτήσεων θεραπείας. Από την πλευρά μας, θα ακολουθήσει και δεύτερος έλεγχος.







Αξίζει να τονιστεί πως καθεμία, είναι και μία ξεχωριστή περίπτωση. Οι περιπτώσεις των μετεγγραφών εμπίπτουν σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση – δεν έχει καμία σχέση το υπουργείο Παιδείας…



Ισχύει ό,τι ακριβώς ίσχυε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι μετεγγραφές στα πανεπιστήμια – όταν παίρνεις μετεγγραφή, εντάσσεσαι στο εξάμηνο, στο οποίο βρισκόσουν στο πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεσαι».



Κλείσιμο συνολικό αριθμό των φοιτητών, οι οποίοι διεγράφησαν από τη Περίπου 18.000 άτομα διεγράφησαν στις 31 Δεκεμβρίου και από τα 13 Τμήματα της Φιλοσοφικής, εκ των οποίων πάνω από 10.000 εγγεγραμμένοι πριν το 2000 και πάνω από 14.000, που ήταν εγγεγραμμένοι πριν το 2010.



Υπολογίζουμε ότι μεταξύ του 2010 και του 2017, σε κάθε Τμήμα υπάρχουν γύρω στους 350 με 400 φοιτητές, που έχουν διαγραφεί. Βέβαια, δεν είναι ίδιος ο αριθμός σε όλα τα Τμήματα: στα μικρά Τμήματα είναι γύρω στους 250 μετά το 2010, που διαγράφονται και μέχρι τα μεγαλύτερα Τμήματα, που είναι το Φιλολογικό και το Ιστορίας – Αρχαιολογίας, που διαγράφονται γύρω στους 350».



Μικρότερο «κίνδυνο» διαγραφών αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, οι οποίοι φοιτούν στα νεότερα Τμήματα της Φιλοσοφικής. «Τα δύο νεότερα Τμήματα προέρχονται από την κατάτμηση του παλαιότερου ΦΠΨ – Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας.



Όταν χωρίστηκε, δημιουργήθηκαν δύο καινούρια Τμήματα το 2019: το ένα είναι το Τμήμα Φιλοσοφίας και το άλλο είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παλαιότερα, το 2010 είχε δημιουργηθεί η Ψυχολογία».



Με αφορμή την καταγγελία της δρομολόγησης διαγραφών τεταρτοετών φοιτητών τουκαι την κινητοποίηση, που έχει προαναγγείλει ο Φοιτητικός Σύλλογος στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ την Παρασκευή 23/1, στις 10:00, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής, Καθηγητήςεξηγεί στο protothema.gr τι ακριβώς συμβαίνει.«Πρόκειται για φοιτητές , οι οποίοι έκαναν μετεγγραφή από άλλα πανεπιστήμια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών . Σύμφωνα με όσα ισχύουν, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται στο εξάμηνο σπουδών, που ήταν ήδη στο πανεπιστήμιο προέλευσης.Δηλαδή, όταν παίρνεις μετεγγραφή από ένα Τμήμα σε ένα άλλο, συνεχίζεις τις σπουδές σου από εκεί που τις άφησες στο προηγούμενο πανεπιστήμιο εισαγωγής. Επομένως, στην περίπτωσή μας, ήρθε φοιτητής με μετεγγραφή και ενεγράφη το 2022.Ήταν ήδη στο 13ο εξάμηνο του πανεπιστημίου προέλευσης. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο 19ο εξάμηνο, δηλαδή. Συνολικά, είναι 5-6 φοιτητές που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία», διευκρινίζει ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής.Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει πως σε περίπτωση που έχει συμβεί κάποιο σφάλμα, υπάρχει το περιθώριο διόρθωσης. Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Αυτοί οι κατάλογοι με τους υπό διαγραφή φοιτητές δεν είναι οριστικοί. Επιδέχονται αιτήσεων θεραπείας. Από την πλευρά μας, θα ακολουθήσει και δεύτερος έλεγχος.Οι συγκεκριμένοι κατάλογοι βγήκαν κατευθείαν από το μηχανογραφικό σύστημα, βάσει των προϋποθέσεων που είχαν εισαχθεί. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα. Εφόσον διαπιστωθεί πως έχει γίνει κάποιο λάθος, προφανώς θα διορθωθεί – είτε με το δεύτερο έλεγχο που θα γίνει στις γραμματείες μας, είτε με τις ενστάσεις που γίνονται από τους φοιτητές.Αξίζει να τονιστεί πως καθεμία, είναι και μία ξεχωριστή περίπτωση. Οι περιπτώσεις των μετεγγραφών εμπίπτουν σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση – δεν έχει καμία σχέση το υπουργείο Παιδείας…Ισχύει ό,τι ακριβώς ίσχυε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι μετεγγραφές στα πανεπιστήμια – όταν παίρνεις μετεγγραφή, εντάσσεσαι στο εξάμηνο, στο οποίο βρισκόσουν στο πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεσαι».Αναφορικά με τοαπό τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Κοσμήτορας της Σχολής αναφέρει: «στις 31 Δεκεμβρίου και από τα 13 Τμήματα της Φιλοσοφικής, εκ των οποίων πάνω από 10.000 εγγεγραμμένοι πριν το 2000 και πάνω από 14.000, που ήταν εγγεγραμμένοι πριν το 2010.Υπολογίζουμε ότι μεταξύ του 2010 και του 2017, σε κάθε Τμήμα υπάρχουν γύρω στους 350 με 400 φοιτητές, που έχουν διαγραφεί. Βέβαια, δεν είναι ίδιος ο αριθμός σε όλα τα Τμήματα: στα μικρά Τμήματα είναι γύρω στους 250 μετά το 2010, που διαγράφονται και μέχρι τα μεγαλύτερα Τμήματα, που είναι το Φιλολογικό και το Ιστορίας – Αρχαιολογίας, που διαγράφονται γύρω στους 350».Μικρότερο «κίνδυνο» διαγραφών αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, οι οποίοι φοιτούν στα νεότερα Τμήματα της Φιλοσοφικής. «Τα δύο νεότερα Τμήματα προέρχονται από την κατάτμηση του παλαιότερου ΦΠΨ – Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας.Όταν χωρίστηκε, δημιουργήθηκαν δύο καινούρια Τμήματα το 2019: το ένα είναι το Τμήμα Φιλοσοφίας και το άλλο είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παλαιότερα, το 2010 είχε δημιουργηθεί η Ψυχολογία».

Οι αντιδράσεις του Φοιτητικού Συλλόγου για τις διαγραφές Με ανακοίνωσή του, ο Φοιτητικός Σύλλογος καταγγέλλει πως στους πίνακες των υπό διαγραφή φοιτητών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, συμπεριλαμβάνονται τεταρτοετείς φοιτητές με μετεγγραφή, οι οποίοι είχαν κάνει εγγραφή το 2022.



Ο Σύλλογος διεκδικεί την προσεκτική εξέταση των περιπτώσεων ενώ προαναγγέλλει κινητοποίηση την ερχόμενη Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026ι, εφόσον πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες διαγραφές.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Στους "τελικούς πίνακες" φοιτητών προς διαγραφή του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας συμπεριλαμβάνονται φοιτητές και φοιτήτριες 4ου έτους με έτος εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο το 2022!



Μάλιστα όπως ενημερωθήκαμε στην κινητοποίηση που πραγματοποίησε ο Φοιτητικός μας Σύλλογος την Παρασκευή 16/1, η διαγραφή των συγκεκριμένων συμφοιτητών και συμφοιτητριών μας «προβλέπεται αυστηρά» με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή του νόμου. Αυτό γιατί πρόκειται για φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο τμήμα με μετεγγραφή και «αθροιστικά τα έτη φοίτησης τους ξεπερνούν το ανώτατο όριο φοίτησης»!



Με αφορμή και αυτή την εξοργιστική εξέλιξη αποκαλύπτονται τα χυδαία ψέματα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, ότι με τον απαράδεκτο και βαθιά ταξικό νόμο το διαγραφών επιχειρούν να κάνουν ένα «ξεκαθάρισμα» στις λίστες των ΑΕΙ από φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια «προηγούμενες» δεκαετίες.



Αυτή η απαράδεκτη ενέργεια επιβεβαιώνει την πραγματική στόχευση του νόμου για τις διαγραφές φοιτητών! Όπως ομολόγησε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας επιτρέπεται κανονικά η εγγραφή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο μετά τη διαγραφή από δημόσιο, παίρνοντας έγγραφο που πιστοποιεί τις πιστωτικές μονάδες που κατάφεραν να συγκεντρώσουν. Αποκαλύπτεται για ακόμα μία φορά ότι οι διαγραφές αφορούν ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριες που στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους βρήκαν εμπόδιο την αντιεκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ και οι προηγούμενες!



Απαιτούμε να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις των συμφοιτητών μας και να μην εφαρμοστούν οι διαγραφές τους.



Συνεχίζουμε τον αγώνα για να καταργηθεί ο απαράδεκτος νόμος των διαγραφών!



Πραγματοποιούμε κινητοποίηση του Φοιτητικού μας Συλλόγου στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ την Παρασκευή 23/1, στις 10:00.



Καλούμε όλους τους Φοιτητικούς Συλλόγους του ΕΚΠΑ να στηρίξουν την κινητοποίηση του Συλλόγου μας».