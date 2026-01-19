Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Παντούλας

Εξελέγη βουλευτής Ιωαννίνων με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2004 και του 2007, ενώ είχε υπηρετήσει από διάφορα πόστα και την τοπική αυτοδιοίκηση