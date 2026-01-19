«Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, θα με σκότωνε και του έριξα» ισχυρίστηκε ο δράστης της δολοφονίας στο Αγρίνιο σύμφωνα με μάρτυρα

«Αν ήθελε να κάνει κάτι θα το έκανε τον πρώτο καιρό»

Ο κουμπάρος και ξάδερφος του θύματος, Κώστας Αλεξανδρής, είπε πως είχε βρεθεί αρκετές φορές σε κοινή παρέα με τους δύο άνδρες και την σύζυγο του θύματος. «Ήταν φίλοι για πάνω από 10 χρόνια, από διπλανά χωριά», ο θύτης και το θύμα. Σε ερώτηση για το αν υπήρχε ένταση στις σχέσεις των δύο ανδρών το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο κ. Αλεξανδρής απάντησε πως δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή του.«Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν υποθέσουμε ότι ήθελε να κάνει κάτι ο εξάδελφός μου, θα το έκανε τον πρώτο καιρό, έχει περάσει ένας χρόνος. Να επαναλάβω έχει περάσει ένας χρόνος. Όντως υπήρχαν τα προβλήματα που ξέρετε όλοι. Αν είχε σκοπό να κάνει κάτι θα το έκανε τον πρώτο καιρό. Μάζεψε την οικογένειά του και συνέχιζε. Έκανε ένα βήμα πίσω, μάζεψε την οικογένειά του», είπε και υποστήριζε πως θύτης και θύμα δεν είχαν καμία οικονομική διαφορά.