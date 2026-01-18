Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος για το έγκλημα στην Αιτωλοακαρνανία - Οι μαρτυρίες για την ερωτική αντιζηλία που όπλισε το χέρι του

«Ο δράστης τον πρόδωσε, τον πλήγωσε και τον σκότωσε»

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το Λιθοβούνι στη Μακρυνεία

μετά το

που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και άφησε πίσω του ένα χωριό μουδιασμένο από τον πόνο και την απορία. Θύμα ο πρόεδρος της

Κώστας Αλεξανδρής και δράστης ένας άνθρωπος που μέχρι πριν από λίγα χρόνια

Οι δύο άνδρες, όπως λένε οι κάτοικοι ήταν αχώριστοι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή

. Ωστόσο σύμφωνα πάντα με μαρτυρίες χωριανών, η φιλία τους ράγισε όταν η σύζυγος του προέδρου φέρεται να σύναψε σχέση με τον δράστη και να εγκατέλειψε τον άνδρα της για περίπου έναν χρόνο.

Όταν η σχέση αυτή έληξε, η γυναίκα επέστρεψε στον σύζυγό της. Εκείνος τη δέχτηκε ξανά στο σπίτι τους, την αγκάλιασε όπως λένε οι ίδιοι

, για χάρη του μονάκριβου παιδιού τους. Παρά την προσπάθεια να σταθούν ξανά ως οικογένεια, το τραύμα δεν έκλεισε ποτέ.

αναφέρουν χαρακτηριστικά στο

άνθρωποι που τον γνώριζαν καλά.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών έκτοτε ήταν τεταμένες. Τυχαίες συναντήσεις στο χωριό κατέληγαν σε σκληρές κουβέντες και απειλές, γνωστές σε όλους. Λόγια βαριά που δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε, δεν έμειναν μόνο λόγια.

, μια ολόκληρη κοινότητα είναι σοκαρισμένη. «

» λένε από χτες οι άνθρωποι του στο χωριό και προσθέτουν για τον δράστη: «

».

Έφυγε από το χωρίο η σύζυγος του θύματος

Σύμφωνα με τους κατοίκους του χωριού, η σύζυγος του 51χρονου θύματος, συντετριμμένη και ανήμπορη να διαχειριστεί όσα συνέβησαν, έχει απομακρυνθεί από το χωριό μετά το φονικό και φιλοξενείται σε συγγενικό της πρόσωπο.

Ο δράστης, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα του αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια του Μεσολογγίου όπου θα κληθεί να λογοδοτήσει για την πράξη που βύθισε στα μαύρα ένα ολόκληρο χωριό.

Οι αστυνομικές Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη του κάνοντας λόγο για φόβο και αυτοάμυνα. Ο 45χρονος δράστης υποστηρίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού,

, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν φαίνεται να πείθει τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση οι οποίοι εξετάζουν όλα τα δεδομένα του εγκλήματος.



Πως έγινε η δολοφονία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις έρευνες ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 51χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Από τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε χωράφια της περιοχής .

Κατά την αυτοψία στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι και ο 51χρονος ήταν οπλισμένος. Παράλληλα, σκάγια βρέθηκαν τόσο στο πίσω όσο και στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές ζητώντας να παραδοθεί, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποίησε.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και κρατείται, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα της δολοφονίας.