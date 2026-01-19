Καρέ καρέ η σύλληψη του μεθυσμένου οδηγού στο Ηράκλειο που έπεσε πάνω σε περιπολικό
Ο 43χρονος δεν σταμάτησε σε μπλόκο της τροχαίας και προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε STOP, κόκκινα φανάρια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Βίντεο με την στιγμή της σύλληψης του μεθυσμένου οδηγού που σκόρπισε τον τρόμο και κατέληξε… πάνω σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ μετά από κινηματογραφική καταδίωξη στο Ηράκλειο βλέπει τος φως δημοσιότητας.

Στο βίντεο του Creta24.gr, φαίνονται οι αστυνομικοί να καλούν τον οδηγό να βγει από το όχημά του και στην συνέχεια να τον ακινητοποιούν και να του περνούν χειροπέδες.



Η τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού και η καταδίωξη

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής(18/1) όταν αστυνομικοί της τροχαίας, ζήτησαν από τον 43χρονο οδηγό να σταματήσει, προκειμένου να ελεγχθεί, όμως εκείνος πάτησε… τέρμα το γκάζι και προσπάθησε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον ακολουθούν, με τον 43χρονο οδηγό να συνεχίζει μια τρελή πορεία με επικίνδυνους ελιγμούς, υψηλή ταχύτητα και παραβιάζοντας τα κόκκινα φανάρια μέσα στην πόλη του Ηρακλείου.

Η καταδίωξη των αστυνομικών ήταν κινηματογραφική με τον 43χρονο να πέφτει πάνω σε ένα περιπολικό του ΤΑΕ Ηρακλείου και από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όπως διαπιστώθηκε ο 43χρονος είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης.
Στη φυλακή ο 43χρονος

Σε βάρους του επιβλήθηκαν υπέρογκα πρόστιμα, ενώ σήμερα δικάστηκε στο Αυτόφωρο. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 29 μηνών. Μάλιστα, από την ποινή, οι δύο μήνες θα εκτιθούν άμεσα, καθώς η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.
