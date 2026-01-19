Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Καταδίκη για οδηγό μετά από καταδίωξη στα Χανιά, ήταν μεθυσμένος και δεν είχε δίπλωμα
Καταδίκη για οδηγό μετά από καταδίωξη στα Χανιά, ήταν μεθυσμένος και δεν είχε δίπλωμα
Ο 43χρονος δεν σταμάτησε σε μπλόκο της τροχαίας και προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε STOP, κόκκινα φανάρια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
Σε ποινή φυλάκισης 29 μηνών, εκ των οποίων οι δύο είναι εκτιταίοι, καταδικάστηκε 43χρονος οδηγός που συνελήφθη μεθυσμένος μετά από καταδίωξη και σύγκρουση με περιπολικό στη Θέρισο, στα Χανιά της Κρήτης.
Ο 43χρονος Ηρακλειώτης δεν σταμάτησε σε μπλόκο της τροχαίας και προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε STOP, κόκκινα φανάρια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με το patris.gr.
Ο οδηγός σε κατάσταση μέθης έπεσε πάνω σε περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές στα οχήματα. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αλκοτέστ φκαι διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος. Συγκεκριμένα, το νόμιμο όριο αλκοτέστ στην Ελλάδα είναι στα 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 43χρονος έφτασε σχεδόν τα 2!
Ταυτόχρονα, ο 43χρονος δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης. Εις βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και για παράβαση των κανόνων για τους ελιγμούς και της ακινητοποίησης των οχημάτων.
Ο 43χρονος Ηρακλειώτης δεν σταμάτησε σε μπλόκο της τροχαίας και προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε STOP, κόκκινα φανάρια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με το patris.gr.
Ο οδηγός σε κατάσταση μέθης έπεσε πάνω σε περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές στα οχήματα. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αλκοτέστ φκαι διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος. Συγκεκριμένα, το νόμιμο όριο αλκοτέστ στην Ελλάδα είναι στα 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 43χρονος έφτασε σχεδόν τα 2!
Ταυτόχρονα, ο 43χρονος δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης. Εις βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και για παράβαση των κανόνων για τους ελιγμούς και της ακινητοποίησης των οχημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα