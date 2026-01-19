Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Συνελήφθη μετά από καταδίωξη μεθυσμένος οδηγός που έπεσε πάνω σε περιπολικό
Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε επίπεδα αλκοόλ πολύ πάνω από το νόμιμο όριο των 0,50 g/L που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου με έναν οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ να προσπαθεί να ξεφύγει από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου της Τροχαίας στο κέντρο της πόλης και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει και ακολούθησε καταδίωξη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός αγνόησε κόκκινα φανάρια και απαγορευτικές πινακίδες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε πολυσύχναστα σημεία της πόλης, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.
Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα συγκρούστηκε με περιπολικό, με αποτέλεσμα ο οδηγός και το όχημα να ακινητοποιηθούν. Υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε επίπεδα αλκοόλ πολύ πάνω από το νόμιμο όριο των 0,50 g/L που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, η μέτρηση έφτασε σχεδόν τα 2 g/L.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης, αν και φορούσε ζώνη ασφαλείας. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβάσεις ελιγμών και ακινητοποίησης οχημάτων.
