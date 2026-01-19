Κόντρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην σύσκεψη στο Μαξίμου μεταξύ κτηνοτρόφου και του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα είναι υπαρξιακό για την ελληνική κτηνοτροφία και η κυβέρνηση δεν το συζητά
Επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών με θέμα την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με πρωταγωνιστές τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμά Μόσχο, και τον καθηγητή και πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπο Μπιλλίνη, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου.
Ο Θωμάς Μόσχος άσκησε έντονη κριτική για τη διαχείριση της ευλογιάς και έθεσε θέμα εμβολιασμού, με τον Χαράλαμπο Μπιλλίνη να απαντά επίσης σε υψηλούς τόνους, υπερασπιζόμενος τις επιστημονικές εισηγήσεις της Επιτροπής. Στη συζήτηση παρενέβη και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος απευθυνόμενος στον Μόσχο έθεσε το ερώτημα αν είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση που η νόσος γίνει ενδημική.
Τον τόνο έβαλε τελικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρενέβη ξεκάθαρα, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι υπαρξιακό για την ελληνική κτηνοτροφία και πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να το θέσει υπό διαπραγμάτευση.
