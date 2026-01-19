Βόλος: Συνελήφθη 40χρονος που επιτέθηκε στην 27χρονη σύντροφό του
Βόλος: Συνελήφθη 40χρονος που επιτέθηκε στην 27χρονη σύντροφό του

Στο πρόσωπο και τα χέρια χτύπησε την νεαρή του σύντροφο ο 40χρονος

Βόλος: Συνελήφθη 40χρονος που επιτέθηκε στην 27χρονη σύντροφό του
Στο Νοσοκομείο Βόλου κατέληξε μία 27χρονη μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον 40χρονο σύντροφό της το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του E-Thessalia.gr,ο 40χρονος άνδρας φέρεται να άσκησε σωματική βία στην 27χρονη σύντροφό του, χτυπώντας την στο πρόσωπο και στα χέρια.

Γείτονες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.

Η 27χρονη μετέβη με ταξί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς. Εκεί προσήλθαν και αστυνομικοί, οι οποίοι έλαβαν την κατάθεσή της. Η νεαρή στη συνέχεια αποχώρησε και φιλοξενείται σε προστατευμένο περιβάλλον.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
