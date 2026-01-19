Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Βόλος: Συνελήφθη 40χρονος που επιτέθηκε στην 27χρονη σύντροφό του
Στο πρόσωπο και τα χέρια χτύπησε την νεαρή του σύντροφο ο 40χρονος
Στο Νοσοκομείο Βόλου κατέληξε μία 27χρονη μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον 40χρονο σύντροφό της το μεσημέρι της Κυριακής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του E-Thessalia.gr,ο 40χρονος άνδρας φέρεται να άσκησε σωματική βία στην 27χρονη σύντροφό του, χτυπώντας την στο πρόσωπο και στα χέρια.
Γείτονες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.
Η 27χρονη μετέβη με ταξί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς. Εκεί προσήλθαν και αστυνομικοί, οι οποίοι έλαβαν την κατάθεσή της. Η νεαρή στη συνέχεια αποχώρησε και φιλοξενείται σε προστατευμένο περιβάλλον.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
