Australian Open: Φίλαθλος έκανε... πρόταση γάμου στον Ζβέρεφ μετά τον αγώνα του, δείτε βίντεο
«Πού είναι το δαχτυλίδι μου φίλε;» η απάντηση του χαμογελαστού Γερμανού τενίστα

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν είχε εύκολο έργο απέναντι στον Καναδό Γκαμπριέλ Ντιαλό στην πρεμιέρα του Αυστραλιανού Όπεν. Το Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης πέρασε στον δεύτερο γύρο του Australian Open επικρατώντας με 3-1 σετ και μάλιστα με ανατροπή μιάς και ο αντίπαλός του είχε προηγηθεί με 6-7 στην αρχή του παιχνιδιού.

Μετά τη λήξη του ματς, ωστόσο, τον 28χρονο πρωταθλητή τον περίμενε μία ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς ένας θαυμαστής στις εξέδρες αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στον μέσω ενός πανό που είχε φτιάξει. Ο Γερμανός επιστράτευσε το χιούμορ του για να απαντήσει, σχολιάζοντας: «Πού είναι το δαχτυλίδι μου, φίλε; Δεν είμαι τόσο φθηνός».

Πριν από την έναρξη του τουρνουά πάντως, ο 26χρονος τενίστας από το Αμβούργο είχε δηλώσει την επιθυμία του να απαντά λιγότερο συχνά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μετά τα παιχνίδια, εστιάζοντας περισσότερο στην απόδοσή του στο κορτ.

