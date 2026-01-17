Νέες χυδαιολογίες από τον Ανεστίδη, «δεν μας εκφράζει» λένε οι αγροτοσυνδικαλιστές που τον έκοψαν από τη συνάντηση στο Μαξίμου

Απάντησε «χέ...α» σε ερώτηση από την ΕΦΣΥΝ για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία - Επιμένει ότι θα βρεθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα





Συγκεκριμένα στην ερώτηση αν τον ενοχλεί που τον διέγραψαν από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Ανεστίδης απαντά «άκου με διέγραψαν... Χέ...α» υποστηρίζοντας ότι «είχα αυτοδιαγραφεί από τις 5 του μήνα στα Μάλγαρα όταν έβγαλα το μπλε σακάκι και είπα τέλος.







Παρά, δε,



Την ίδια ώρα το πρωί του Σαββάτου ο Σωκράτης Αλειφτήρας από την πανελλαδική των μπλόκων που έκοψε τον κ. Ανεστίδη από τη συνάντηση της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι «οι δηλώσεις αυτές δεν εκφράζον το αγροτικό κίνημα γι αυτό και ορθώς ο κ. Ανεστίδης αντικαταστάθηκε από τον κ. Σέφη».







Ζητάει και τα ρέστα Ο Κώστας Ανεστίδης το βράδυ της Παρασκευής αφενός εμφανίστηκε αμετανόητος για τον τρόπο που εκφράστηκε σε



Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής στην τηλεόραση του OPEN, ο κ.Ανεστίδης, μετά τον σάλο που έχει προκληθεί από το βίντεο με τις χυδαίες εκφράσεις του κατά του κ.Μητσοτάκη, έχοντας προφανώς συμβουλευτεί δικηγόρο, προανήγγειλε ότι θα κάνει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου, ισχυριζόμενος ότι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ενώ βρισκόταν μπροστά στις κάμερες όλων των καναλιών, αλλά και στις κάμερες κινητών πολλών προσώπων που βρίσκονταν την περασμένη Τρίτη στα Μάλγαρα, είναι προϊόν ... παράνομης βιντεοσκόπησης.



Κλείσιμο





Ο Κώστας Ανεστίδης, που επιμένει ότι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα, υποστήριξε ότι όσα καταγράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν ειπώθηκαν ενώ βρισκόταν σε μια παρέα δημοσιογράφων και αγροτών. «Τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε. Αν δημοσιοποιηθεί ό,τι λέγεται ιδιωτικά, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση», είπε. «Σε μια ιδιωτική συζήτηση λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ σε άλλες ιδιωτικές συζητήσεις έχει πει και χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ξέρω είναι βαριές κουβέντες, αλλά αν ακούγατε τι λένε βουλευτές που δεν είναι υπουργοί...», είπε μεταξύ άλλων. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί, ότι στο επίμαχο βίντεο και ενώ ο κ.Ανεστίδης έχει πει ήδη την έκφραση για τα ... ματσούκια, τού γίνεται η ερώτηση τι θα γίνει αν δημοσιοποιηθούν όσα είχε πει και εκείνος απαντά με τη γνωστή κίνηση προς τα γεννητικά του όργανα...



Νέες χυδαιολογίες χρησιμοποίησε ο Κώστας Ανεστίδης σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών στην οποία επιμένει να είναι αμετανόητος για τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού Συγκεκριμένα στην ερώτηση αν τον ενοχλεί που τον διέγραψαν από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Ανεστίδης απαντά «άκου με διέγραψαν... Χέ...α» υποστηρίζοντας ότι «είχα αυτοδιαγραφεί από τις 5 του μήνα στα Μάλγαρα όταν έβγαλα το μπλε σακάκι και είπα τέλος.Όσον αφορά τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού, ο Κώστας Ανεστίδης επιμένει στη λογική «ζήτησα συγγνώμη όμως όλοι βρίζουν τον Μητσοτάκη. Μόνο εγώ βρίζω; Εμένα περιμένανε να τα ακούσουνε αυτά; Όλη η κοινωνία τα ίδια λέει».Παρά, δε, την απομάκρυνσή του από την επιτροπή της Δευτέρας , ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα λέει ότι «εγώ θα πάω στην Αθήνα για τη συνάντηση και αν δεν με βάλουν μέσα, θα περιμένω από έξω με τους άλλους αγρότες. Σε αυτή την περίπτωση την εκπροσώπηση θα αναλάβει ο Κώστας Σέφης που τον έχω ενημερώσει πλήρως»Την ίδια ώρα το πρωί του Σαββάτου οαπό την πανελλαδική των μπλόκων που έκοψε τον κ. Ανεστίδη από τη συνάντηση της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι «οι δηλώσεις αυτές δεν εκφράζον το αγροτικό κίνημα γι αυτό και ορθώς ο κ. Ανεστίδης αντικαταστάθηκε από τον κ. Σέφη».«Από τη συνδικαλιστική δράση και την εμπειρία στο αγροτικό κίνημα και τον θεσμικό του ρόλο δεν έπρεπε να προβεί σε αυτές τςι δηλώσεις. Καταλαβαίνω την πίεση από τους ελέγχους αλλά τέτοιες δηλώσεις δεν ανταποκρίνονται σε όσα συμβαίνουν με το αγροτικό κίνημα, γι αυτό και ορθώς αντικαταστάθηκε» πρόσθεσε ο κ. Αλειφτήρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ.Ο Κώστας Ανεστίδης το βράδυ της Παρασκευής αφενός εμφανίστηκε αμετανόητος για τον τρόπο που εκφράστηκε σε βάρος του πρωθυπουργού on camera , αφετέρου απείλησε με μηνύσεις και ζήτησε την παρέμβαση των δημοσιογραφικών ενώσεων.Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής στην τηλεόραση του OPEN, ο κ.Ανεστίδης, μετά τον σάλο που έχει προκληθεί από το βίντεο με τις χυδαίες εκφράσεις του κατά του κ.Μητσοτάκη, έχοντας προφανώς συμβουλευτεί δικηγόρο, προανήγγειλε ότι θα κάνει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου, ισχυριζόμενος ότι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ενώ βρισκόταν μπροστά στις κάμερες όλων των καναλιών, αλλά και στις κάμερες κινητών πολλών προσώπων που βρίσκονταν την περασμένη Τρίτη στα Μάλγαρα, είναι προϊόν ... παράνομης βιντεοσκόπησης.Δείτε το βίντεο:Ο Κώστας Ανεστίδης, που επιμένει ότι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα, υποστήριξε ότι όσα καταγράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν ειπώθηκαν ενώ βρισκόταν σε μια παρέα δημοσιογράφων και αγροτών. «Τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε. Αν δημοσιοποιηθεί ό,τι λέγεται ιδιωτικά, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση», είπε. «Σε μια ιδιωτική συζήτηση λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ σε άλλες ιδιωτικές συζητήσεις έχει πει και χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ξέρω είναι βαριές κουβέντες, αλλά αν ακούγατε τι λένε βουλευτές που δεν είναι υπουργοί...», είπε μεταξύ άλλων. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί, ότι στο επίμαχο βίντεο και ενώ ο κ.Ανεστίδης έχει πει ήδη την έκφραση για τα ... ματσούκια, τού γίνεται η ερώτηση τι θα γίνει αν δημοσιοποιηθούν όσα είχε πει και εκείνος απαντά με τη γνωστή κίνηση προς τα γεννητικά του όργανα...

Μιλώντας στο Open, ο κ.Ανεστίδης ισχυρίσθηκε ότι κάποιος «που ήθελε να παρουσιάσει εκδούλευση στην κυβέρνηση έδωσε το βίντεο». «Η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε την οικογένειά μου, η ΝΔ ξέρει ότι είμαι αθώος, ήξεραν ότι θα έλεγα αλήθειες και ήθελαν να με εξοντώσουν», είπε, προαναγγέλοντας μηνύσεις.



Δείτε την επίσημη λίστα των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων που θα μεταβούν στο Μαξίμου τη Δευτέρα:





ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ

ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ