Καιρός: Ο θυελλώδης βοριάς από τη Μαύρη Θάλασσα φέρνει παγωνιά στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, πού θα χιονίσει



Ο βοριάς από τη Μαύρη Θάλασσα φέρνει πτώση της θερμοκρασίας, «φυσιολογικό Σαββατοκύριακο»

Χάρτης με τις περιοχές που θα χιονίσει

Συνολική πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών. Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη. Τοπικές χιονοπτώσεις, που κατά βάση θα είναι ασθενείς, στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο. Βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.



Χιόνια στην Αττική από τα 500 μέτρα και πάνω



Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή 18 Ιανουαρίου



Πρόγνωση για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου



Ο καιρός την Τρίτη 20 Ιανουαρίου



Πρόγνωση για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου