Έρχεται ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία, 10°C κάτω ο υδράργυρος, θυελλώδεις άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο - Η πρόγνωση για την Αττική
Σαββατοκύριακο με τσουχτερό κρύο, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε όλη τη χώρα - Τετραήμερο κύμα κακοκαιρίας προ των πυλών, η εξέλιξη του καιρού μέχρι και την Τρίτη 20/1 - Τι προβλέπουν Τσατραφύλλιας, Καλλιάνος
Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από σήμερα το βράδυ στη χώρα, καθώς είναι προ των πυλών ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με κύριο χαρακτηριστικό τη ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό, προειδοποιεί για την έλευση ενός χειμωνιάτικου σκηνικού, το οποίο θα φέρει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς ανέμους αλλά και κατά τόπους χιονοπτώσεις στη χώρα.
Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, ψυχρές πολικές αέριες μάζες, αναμένεται να κινηθούν εκ νέου προς τη χώρα μας το επόμενο εικοσιτετράωρο.
Τα φαινόμενα ωστόσο δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση, καθώς η συγκεκριμένη αέρια μάζα είναι κατά βάση ξηρή και θα χρειαστεί να «φορτωθεί» υγρασία από το Αιγαίο προκειμένου να δώσει αξιόλογες βροχές ή χιόνια.
Η σημερινή ημέρα χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο φάσεις. Μέχρι και το απόγευμα, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ήπιες και η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από το βράδυ, με τα φαινόμενα να κινούνται από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά.
Καλημέρα!
👉Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασία , βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.
🎯Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.
Τι προβλέπεται για την ΑττικήΣτην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο αναμένουμε στα πεδινά. Λίγα χιόνια θα δούμε μέχρι τα 500 μέτρα χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων.
Ολόκληρη η ανάρτησή του«"Κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος..."
Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται απο την περιοχή της Ουκρανίας είναι:
✅Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.
✅Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.
✅Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.
🎯Αττική : Η θερμοκρασια θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού.Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά.Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα.Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».
«Από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου έως και τουλάχιστον την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η χώρα μας θα εισέλθει σε περίοδο πιο καθαρά χειμωνιάτικων συνθηκών, αφού ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα θα κινηθούν νοτιοδυτικότερα και θα επηρεάσουν την περιοχή μας», προειδοποιεί σε σημερινή του ανάρτηση και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.
Χαρακτηριστικά, αναφέρει:
«🔹 Η μεταβολή αυτή θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή αλλά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία κατά μέσο όρο θα φτάσει τους 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές, όπου σήμερα καταγράφονται αρκετά υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες.
🌬️ Άνεμοι:
✔ Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι:
- Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ
- Τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ
Οι άνεμοι αυτοί θα ενισχύουν σημαντικά την αίσθηση του ψύχους.
❄️ Χιονοπτώσεις - Τι να περιμένουμε:
🔹 Το σύστημα δεν διαθέτει τη δυναμική για πυκνές και εκτεταμένες χιονοπτώσεις.
🔹 Οι χιονοπτώσεις που θα εκδηλωθούν θα είναι:
* Επιλεκτικές
* Κατά κανόνα ασθενείς
* Κυρίως πρόσκαιρες
📍 Περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο :
- Τμήματα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
- Περιοχές της Θεσσαλίας
- Κεντρική και Ανατολική Στερεά
- Εύβοια - Σποράδες
- Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος
- Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο
- Κυκλάδες
- Κρήτη
✔ Στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές αυτών των περιοχών αναμένονται τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης.
✔ Στα ορεινά και ημιορεινά, περίπου πάνω από τα 500 μέτρα υψόμετρο, θα σημειώνονται πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις.
🔹 Στη Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, τα υψόμετρα χιονόπτωσης ενδέχεται τοπικά να κατέβουν στα 100-200 μέτρα (από το Θερμαικό και Δυτικότερα ή στη Νότια Χαλκιδική) ωστόσο και εκεί τα φαινόμενα θα είναι εξασθενημένα. Επίσης στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο κατά διαστήματα θα χιονίσει τοπικά χαμηλά, πάνω από τα 200-300 μέτρα. Ειδικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανότατα και χαμηλότερα, τοπικά.
➡️ Δεν αναμένονται εκτεταμένες χιονοστρώσεις και κατά συνέπεια δεν προβλέπονται γενικευμένα προβλήματα.
➡️ Μια μικρή επιφύλαξη χρειάζεται μόνο σε πολύ ορεινά τμήματα, όπου ενδεχομένως να απαιτηθούν αλυσίδες.
📍 Για την Αττική:
🔹 Από το Σάββατο έως και την Τρίτη η Αττική μπαίνει σε φάση πιο χειμωνιάτικων συνθηκών, με:
* Δυνατό βορειοανατολικό άνεμο
* Πτώση της θερμοκρασίας
* Τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού (ίσως και σε υπόλοιπα τμήματα)
❄️ Χιονοπτώσεις:
- Θα είναι επιλεκτικού χαρακτήρα
- Περίπου πάνω από τα 400–500 μέτρα υψόμετρο
- Κυρίως στα κεντροβόρεια τμήματα του νομού
- Ασφαλώς χωρίς να δημιουργούν προβλήματα
- Πιθανές χιονοστρώσεις θα υπάρξουν σε μεγάλα υψόμετρα σε Πάρνηθα, Πεντέλη (ίσως Υμηττό) ή Κιθαιρώνα
🌡️ Θερμοκρασίες για στην Αττική:
- Σάββατο : έως 12°C
- Κυριακή : έως 8–9°C
- Δευτέρα : 'εως 7–8°C
- Τρίτη : έως 10°C
Από την Τετάρτη υπάρχει τάση σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας αλλά αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.
🧊 Ελάχιστες θερμοκρασίες - Ισχυρός παγετός:
🔹 Το κρύο δεν θα αφορά μόνο τις μέγιστες, αλλά προφανώς κατά βάση και τις ελάχιστες θερμοκρασίες :
* Κυριακή πρωί :
έως -5°C, -6°C, -7°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας
* Δευτέρα πρωί :
-6°C έως -8°C στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας
* Τρίτη πρωί :
Πιθανώς -8°C έως -10°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας
✅ Συμπεράσματα :
✔ Έρχεται αισθητό κρύο και τοπικά παγωνιά (ισχυρός παγετός),
✔ με ισχυρούς ανέμους που θα αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ,
✔ αλλά χωρίς δυναμικά επεισόδια χιονοπτώσεων, οι οποίες ναι μεν θα υπάρξουν αλλά κατά κανόνα δεν θα προβληματίσουν.
Άρα ο χειμώνας θα επιστρέψει για λίγες ημέρες, χωρίς όμως ακραίες καταστάσεις ή εκτεταμένα προβλήματα.
Το Σαββατοκύριακο 17/1 - 18/1 θα χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και δυνατούς ανέμους.
Οι άνεμοι θα επηρεάσουν το σύνολο της χώρας, ενώ τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές με προσανατολισμό προς το Αιγαίο.
Αναλυτικότερα, το Σάββατο, αναμένονται βροχές κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα παρουσιαστεί βελτιωμένος. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στη δυτική Ελλάδα όσο και σε περιοχές του Αιγαίου. Τέλος στην Κρήτη, προβλέπονται χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
Την Κυριακή, οι περιοχές που είναι στραμμένες προς το Αιγαίο θα επηρεαστούν από ασθενείς βροχές, χιονόνερο σε χαμηλότερα υψόμετρα και χιονοπτώσεις μέτριας έντασης στα ορεινά. Στην Κρήτη θα συνεχιστούν τα χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση.
Τη Δευτέρα το καιρικό σκηνικό παραμένει παρόμοιο, με έντονο ψύχος και αυξημένη υγρασία στα ανατολικά και νότια, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα είναι πιο ξηρός και ήπιος θερμοκρασιακά, συνοδευόμενος όμως από ισχυρούς ανατολικούς ανέμους.
