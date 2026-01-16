Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 70χρονου στο Ηράκλειο
Στην έρευνα συμμετέχουν δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, drone αλλά και ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί και εθελοντές
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Ηράκλειο, μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου άνδρα, η εξαφάνιση του οποίου δηλώθηκε χθες από οικείους του.
Ο 70χρονος, που είχε τελευταία φορά επαφή με τους δικούς του την Πέμπτη 15/01 το απόγευμα και φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του στην ευρύτερη περιοχή της λεωφόρου Παπαναστασίου, στο Ηράκλειο.
Στην έρευνα για τον εντοπισμό του συμμετέχουν δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής με πεζοπόρο τμήμα, drone αλλά και ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, όπως και εθελοντές.
Το απόγευμα της Παρασκευής οι έρευνες γίνονται κοντά στην Ούλοφ Πάλμε και της περιοχής Μαραθίτης.
