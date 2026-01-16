Αίσιο τέλος στο θρίλερ του Κορυδαλλού: Ασφαλής η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αίσιο τέλος στο θρίλερ του Κορυδαλλού: Ασφαλής η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά ζητήματα - Στο σημείο είχαν μεταβεί  διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ και 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (16/1) στον Κορυδαλλό, καθώς γυναίκα ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή της.

Το περιστατικό έληξε αργά το βράδυ, με τη γυναίκα να είναι σώα και ασφαλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά ζητήματα. Στο σημείο είχε μεταβεί  διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Αίσιο τέλος στο θρίλερ του Κορυδαλλού




