Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Αίσιο τέλος στο θρίλερ του Κορυδαλλού: Ασφαλής η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αίσιο τέλος στο θρίλερ του Κορυδαλλού: Ασφαλής η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά ζητήματα - Στο σημείο είχαν μεταβεί διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ και 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (16/1) στον Κορυδαλλό, καθώς γυναίκα ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή της.
Το περιστατικό έληξε αργά το βράδυ, με τη γυναίκα να είναι σώα και ασφαλής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά ζητήματα. Στο σημείο είχε μεταβεί διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ.
Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
Το περιστατικό έληξε αργά το βράδυ, με τη γυναίκα να είναι σώα και ασφαλής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά ζητήματα. Στο σημείο είχε μεταβεί διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ.
Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα