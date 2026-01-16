Τρείς συλλήψεις για διαρρήξεις σε καταστήματα στην Κέρκυρα, οι δύο ήταν ανήλικοι
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Διάρρηξη Συλλήψεις

Τρείς συλλήψεις για διαρρήξεις σε καταστήματα στην Κέρκυρα, οι δύο ήταν ανήλικοι

Πρόκειται για έναν 18χρονο και δύο 17χρονους οι οποίοι εντοπίστηκαν την στιγμή που είχαν διαρρήξει κατάστημα

Τρείς συλλήψεις για διαρρήξεις σε καταστήματα στην Κέρκυρα, οι δύο ήταν ανήλικοι
Τρία νεαρά άτομα συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης στην Κέρκυρα, από αστυνομικούς για κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Πρόκειται για έναν 18χρονο και δύο 17χρονους (ένα ανήλικο αγόρι και μια κοπέλα), οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς την στιγμή που είχαν διαρρήξει κατάστημα της Κεντρικής Λαϊκής Αγοράς του νησιού.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι ίδιοι είχαν παραβιάσει ακόμη ένα κατάστημα σε στις 10 και 14 Ιανουαρίου 2026, αφαιρώντας στη μία από τις δύο περιπτώσεις μικρό χρηματικό ποσό.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

