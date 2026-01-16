Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τρείς συλλήψεις για διαρρήξεις σε καταστήματα στην Κέρκυρα, οι δύο ήταν ανήλικοι
Πρόκειται για έναν 18χρονο και δύο 17χρονους οι οποίοι εντοπίστηκαν την στιγμή που είχαν διαρρήξει κατάστημα
Τρία νεαρά άτομα συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης στην Κέρκυρα, από αστυνομικούς για κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
Πρόκειται για έναν 18χρονο και δύο 17χρονους (ένα ανήλικο αγόρι και μια κοπέλα), οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς την στιγμή που είχαν διαρρήξει κατάστημα της Κεντρικής Λαϊκής Αγοράς του νησιού.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι ίδιοι είχαν παραβιάσει ακόμη ένα κατάστημα σε στις 10 και 14 Ιανουαρίου 2026, αφαιρώντας στη μία από τις δύο περιπτώσεις μικρό χρηματικό ποσό.
Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
