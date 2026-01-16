Study in Greece: Μέσω ενιαίας πλατφόρμας οι αιτήσεις των διεθνών φοιτητών για μια θέση στα ελληνικά ΑΕΙ

Νέες υπηρεσίες διεθνοποίησης από τη Study in Greece – Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται μέσω της κοινής πλατφόρμας @SiG (Apply to Study in Greece) που θα λειτουργεί ως κεντρική πύλη εισόδου διεθνών φοιτητών

Μία νέα, καινοτόμο υπηρεσία με στόχο την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού διεθνών φοιτητών στα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων ανέπτυξε η Study in Greece ο εθνικός φορέας ακαδημαϊκής διεθνοποίησης.Πιο αναλυτικά, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ και αξιοποιώντας τόσο την τεχνογνωσία όσο και το διεθνές δίκτυο συνεργατών της, η SiG φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κεντρική πύλη εισόδου διεθνών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια μέσω της ενιαίας πλατφόρμαςΠρόκειται για μία διαδικασία ανάλογη με εκείνη της(Universities and Colleges Admissions Service), η οποία αποτελεί την κεντρική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για τις αιτήσεις εισαγωγής σε πανεπιστήμια και κολλέγια λειτουργώντας ως μία ενιαία πλατφόρμα. Σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν προγράμματα σπουδών, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και να παρακολουθήσουν την πρόοδο των αιτήσεών τους αναφορικά με σπουδές πλήρους φοίτησης στο Η.Β.Πλέον, η Study in Greece προσφέρει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης των αιτήσεων εισαγωγής των ενδιαφερομένων για σπουδές στην Ελλάδα.Ειδικότερα, το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο εξυπηρετεί τρεις βασικές λειτουργίες της SiG:α) την προβολή-προώθηση των προγραμμάτων σπουδών,β) την προσέλκυση φοιτητών από αγορές-στόχους σε συνεργασία με κατά τόπους recruitment agents,γ) τη διαχείριση των αιτήσεων που προέρχονται από το εξωτερικό.Με τη μοναδική αυτή υπηρεσία, η SiG καθίσταται κόμβος recruitment (προσέλκυσης) για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση προσφέροντας την ευκαιρία στα ελληνικά ΑΕΙ να προσελκύσουν και να εγγράψουν στα προγράμματά τους οργανωμένα, εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκ των προτέρων, φοιτητές από διάφορες γωνιές της γης.«Η ιδιαιτερότητα- ή καλύτερα η μοναδικότητα – της υπηρεσίας αυτής για τα ελληνικά πανεπιστήμια, έγκειται στο γεγονός ότι το κάθε Ίδρυμα επιλέγει ποιο πρόγραμμα σπουδών, αγγλόφωνο κατά κύριο λόγο, προτιμά να προβάλει στο εξωτερικό, προκειμένου να προσελκύσει αλλοδαπούς φοιτητές», αρχίζει να λέει στο protothema.gr ο πρόεδρος της SiG, Καθηγητήςγια να προσθέσει: «Μέσω της διαδικασίας, μπορούμε πλέον να έχουμε μετρήσιμα και καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αλλοδαπών ή των ομογενών φοιτητών, που έρχονται για σπουδές στην Ελλάδα. Για κάθε φοιτητή του εξωτερικού, που εγγράφεται σε ελληνικό πανεπιστήμιο, υπέρ της SiG καταβάλλεται το 10% επί των διδάκτρων του πρώτου έτους προπτυχιακών σπουδών ή επί του συνόλου των διδάκτρων εάν πρόκειται για μεταπτυχιακές σπουδές».Τα οφέλη της Study in Greece για τα πανεπιστήμια

Σύμφωνα με τον ίδιο, «με τις επιπλέον υπηρεσίες, που παρέχει η Study in Greece, τα πανεπιστήμια ‘απαλλάσσονται’ από το ‘άχθος’ που συνεπάγεται η υλοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων και μάλιστα συχνά, χωρίς να έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζονται από την ουσιαστική ακαδημαϊκή αποστολή τους.



Επιπλέον, δημιουργούνται σημαντικές οικονομίες φάσματος και κλίμακας, καθώς η Study in Greece, ως ο συνεταιρισμός των πανεπιστημίων, σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά, έχει ήδη δώσει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης, με σκοπό την προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου.



Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Study in Greece αξιοποιεί προς όφελος των πανεπιστημίων το ευρύτατο δίκτυο συνεργατών, που έχει αναπτύξει στα χρόνια λειτουργίας της, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Πρεσβείες και τα Προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό, οι ξένες Πρεσβείες στην Ελλάδα, η ομογένεια και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό, το εκτενές δίκτυο των ομογενειακών ΜΜΕ, τα σχολεία του εξωτερικού και πλήθος educational agents, οι οποίοι μετά από ποιοτικό έλεγχο και συνεχή αξιολόγηση των υπηρεσιών τους θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσέλκυση διεθνών φοιτητών στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων. Ήδη έχουν εκδηλώσει για συμμετοχή αρκετά ελληνικά πανεπιστήμια για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές», καταλήγει ο πρόεδρος του Study in Greece.