Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τριών Ιεραρχών 2026: Η απόφαση για τα σχολεία, η εγκύκλιος του υπουργείου
Τριών Ιεραρχών 2026: Η απόφαση για τα σχολεία, η εγκύκλιος του υπουργείου
Tο πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν στα σχολεία οι μαθητές, λόγω της εορτής των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, τιμάται στα σχολεία η εορτή των Τριών Ιεραρχών 2026.
Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια η γιορτή των Τριών Ιεραρχών, προστάτων των γραμμάτων και της παιδείας, δεν αποτελεί πια ημέρα σχολικής αργίας αλλά βάσει εγκυκλίου οι μαθητές συμμετέχουν στον εκκλησιασμό αν και εφόσον αποφασιστεί από την σχολική τους μονάδα ενώ εναλλακτικά δίνουν το παρών και συμμετάσχουν στο δίωρο αφιέρωμα για τους Αγίους που θα διεξαχθεί τις πρώτες ώρες του προγράμματος
Με εγκύκλιό της, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη ενημερώνει ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα είναι τουλάχιστον δύο ώρες.
Διαβάστε ΕΔΩ την Εγκύκλιο.
Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια η γιορτή των Τριών Ιεραρχών, προστάτων των γραμμάτων και της παιδείας, δεν αποτελεί πια ημέρα σχολικής αργίας αλλά βάσει εγκυκλίου οι μαθητές συμμετέχουν στον εκκλησιασμό αν και εφόσον αποφασιστεί από την σχολική τους μονάδα ενώ εναλλακτικά δίνουν το παρών και συμμετάσχουν στο δίωρο αφιέρωμα για τους Αγίους που θα διεξαχθεί τις πρώτες ώρες του προγράμματος
Με εγκύκλιό της, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη ενημερώνει ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα είναι τουλάχιστον δύο ώρες.
Διαβάστε ΕΔΩ την Εγκύκλιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα