Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος για κλοπή αρωμάτων από κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Άνω των 3000 ευρώ η αξία των αρωμάτων
Αρώματα, αξίας άνω των 3000 ευρώ, κατηγορείται ότι έκλεψε 53χρονος από κατάστημα εντός του αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στη χειραποσκευή του βρέθηκαν συνολικά 18 συσκευασίες αρωμάτων, η νόμιμη κατοχή των οποίων δεν δικαιολογούνταν.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος, τον περασμένο Δεκέμβριο, φέρεται να αφαίρεσε από το ίδιο κατάστημα άλλες 30 συσκευασίες αρωμάτων, αξίας 4500 ευρώ.
Ο 53χρονος, με καταγωγή από την Ρουμανία, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
