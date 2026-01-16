Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος για κλοπή αρωμάτων από κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος για κλοπή αρωμάτων από κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Άνω των 3000 ευρώ η αξία των αρωμάτων

Αρώματα, αξίας άνω των 3000 ευρώ, κατηγορείται ότι έκλεψε 53χρονος από κατάστημα εντός του αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στη χειραποσκευή του βρέθηκαν συνολικά 18 συσκευασίες αρωμάτων, η νόμιμη κατοχή των οποίων δεν δικαιολογούνταν.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος, τον περασμένο Δεκέμβριο, φέρεται να αφαίρεσε από το ίδιο κατάστημα άλλες 30 συσκευασίες αρωμάτων, αξίας 4500 ευρώ.

Ο 53χρονος, με καταγωγή από την Ρουμανία, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
