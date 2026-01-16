Καταδίωκαν επί μία ώρα 16χρονο οδηγό στην Ηλεία: Πήρε το αμάξι της μητέρας του και προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικά

Ξέφρενη διαδρομή πολλών χιλιομέτρων για πάνω από μια ώρα - Η μητέρα του πήγε στο ΑΤ και είπε στους αστυνομικούς ότι ο ανήλικος γιος της είχε πάρει εν αγνοία της το αυτοκίνητό της