Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αρδηττού και Λεωφόρο Σχιστού

Κίνηση τώρα στην Αττική 16/01: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό
Με δυσκολίες εξελίσσεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό.
Μεγάλη αναμονή αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα και στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.
Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι μέχρι τα Ναυπηγεία, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Παράλληλα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.
Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τη Μεταμόρφωση έως το Μαρούσι.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 16, 2026
10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5'-10' στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Κηφισίας.
