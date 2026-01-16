Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αρδηττού και Λεωφόρο Σχιστού
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κίνηση τώρα Μποτιλιάρισμα Λεωφόρος Κηφισίας Κηφισός

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αρδηττού και Λεωφόρο Σχιστού

Κίνηση τώρα στην Αττική 16/01: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αρδηττού και Λεωφόρο Σχιστού
UPD:
Με δυσκολίες εξελίσσεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό.

Μεγάλη αναμονή αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα και στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους



Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι μέχρι τα Ναυπηγεία, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αρδηττού και Λεωφόρο Σχιστού
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:20


Παράλληλα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Κλείσιμο
Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τη Μεταμόρφωση έως το Μαρούσι.

UPD:

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης