Καιρός: Από το Σάββατο επιστροφή του χειμώνα με έντονο κρύο και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους Κλέαρχο Μαρουσάκη και Θοδωρή Κολυδά, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου φέρνει καθαρά χειμερινό σκηνικό





«Γυρίζει ο διακόπτης προς τον χειμώνα» Όπως επισημαίνει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, από το Σάββατο ο καιρός αλλάζει εκ νέου χαρακτήρα, με το κρύο να γίνεται πιο έντονο και τα χιόνια να κατεβαίνουν χαμηλά, σηματοδοτώντας μια ξεκάθαρη επιστροφή σε χειμερινές συνθήκες.











Σε «καθαρά χειμερινή τροχιά» η Ευρώπη Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη εισέρχεται εκ νέου σε καθαρά χειμερινή τροχιά από την ερχόμενη εβδομάδα.



Όπως αναφέρει, οι μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες δείχνουν μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών στα βορειοανατολικά της ηπείρου, την ώρα που η Μεσόγειος παραμένει θερμικά ενεργή και έτοιμη να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη βαρομετρικών χαμηλών.



Σε αυτό το «δυναμικό πεδίο σύγκρουσης» ψύχους και υγρασίας, ο καιρός στην Ελλάδα αναμένεται να αποκτήσει έντονα χειμερινά χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας –όπως σημειώνει– ότι ο χειμώνας όχι μόνο είναι παρών, αλλά εισέρχεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο.



Κλείσιμο



Τι δείχνουν τα προγνωστικά για το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου Σύμφωνα με την ανάλυση των διαθέσιμων προγνωστικών στοιχείων, τα δεδομένα συγκλίνουν σε ένα σαφές χειμερινό σενάριο για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Δεν πρόκειται, όπως τονίζουν οι μετεωρολόγοι, για μια απλή μεταβατική περίοδο, αλλά για συνθήκες όπου «η φυσική της ατμόσφαιρας παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο».



Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να συνοδευτούν από χαμηλές θερμοκρασίες, αυξημένη πιθανότητα χιονοπτώσεων και γενικότερα καιρό που θα θυμίζει τον κλασικό ελληνικό χειμώνα, με τις αρμόδιες αρχές να συνιστούν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε περιοχές που επηρεάζονται συχνά από παγετό και χιόνια.



Σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από το Σάββατο και κυρίως από τη νέα εβδομάδα, καθώς, σύμφωνα με την ΕΜΥ και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η χώρα μπαίνει εκ νέου σε φάση καθαρού χειμώνα, με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ψυχρών αερίων μαζών και χιονοπτώσεις που θα κατεβούν σε χαμηλότερα υψόμετρα.Όπως επισημαίνει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος, από το Σάββατο ο καιρός αλλάζει εκ νέου χαρακτήρα, με το κρύο να γίνεται πιο έντονο και τα χιόνια να κατεβαίνουν χαμηλά, σηματοδοτώντας μια ξεκάθαρη επιστροφή σε χειμερινές συνθήκες.Σύμφωνα με τα δεδομένα που αναλύει, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ενώ οι καιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές, ανάλογα με την εξέλιξη των βαρομετρικών συστημάτων.Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο μετεωρολόγος, ο οποίος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη εισέρχεται εκ νέου σε καθαρά χειμερινή τροχιά από την ερχόμενη εβδομάδα.Όπως αναφέρει, οι μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες δείχνουν μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών στα βορειοανατολικά της ηπείρου, την ώρα που η Μεσόγειος παραμένει θερμικά ενεργή και έτοιμη να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη βαρομετρικών χαμηλών.Σε αυτό το «δυναμικό πεδίο σύγκρουσης» ψύχους και υγρασίας, ο καιρός στην Ελλάδα αναμένεται να αποκτήσει έντονα χειμερινά χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας –όπως σημειώνει– ότι ο χειμώνας όχι μόνο είναι παρών, αλλά εισέρχεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο.Σύμφωνα με την ανάλυση των διαθέσιμων προγνωστικών στοιχείων, τα δεδομένα συγκλίνουν σε ένα σαφές χειμερινό σενάριο για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Δεν πρόκειται, όπως τονίζουν οι μετεωρολόγοι, για μια απλή μεταβατική περίοδο, αλλά για συνθήκες όπου «η φυσική της ατμόσφαιρας παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο».Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να συνοδευτούν από χαμηλές θερμοκρασίες, αυξημένη πιθανότητα χιονοπτώσεων και γενικότερα καιρό που θα θυμίζει τον κλασικό ελληνικό χειμώνα, με τις αρμόδιες αρχές να συνιστούν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε περιοχές που επηρεάζονται συχνά από παγετό και χιόνια.

Ο καιρός σήμερα Στα Επτάνησα, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, δίνοντας ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες από τα βορειοανατολικά θα αυξηθούν. Βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, βαθμιαία στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο, και από το απόγευμα στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα, αλλά προς το βράδυ χιονόπτωση θα εκδηλωθεί και σε πεδινά τμήματα της Θράκης. Τη νύχτα και νωρίς τα πρωί στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός. Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία και στο οροπέδιο του Νευροκοπίου από -6 έως 9-10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 11-13, στην Ήπειρο από 2 έως 12-13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 0 έως 13-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 4 έως 13-14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 4 έως 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.



Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 4-5 μποφόρ και το βράδυ στα 6-7 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά ασθενείς άνεμοι διαφόρων διευθύνσεων, αλλά από το απόγευμα θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στα 5 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα θα αυξηθούν και προς το τέλος της ημέρας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Τη νύχτα θα χιονίσει στην Πάρνηθα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και από το απόγευμα βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που προοδευτικά θα αυξηθούν. Αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς με εντάσεις και από το απόγευμα ανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.



Ο καιρός το Σάββατο 17 Ιανουαρίου Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και την Εύβοια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), τη δυτική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, καθώς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 15 βαθμούς και μόνο στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.



Ο καιρός την Κυριακή 18 Ιανουαρίου Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.



Ο καιρός τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.