Επιμένει στις ύβρεις κατά του Μητσοτάκη ο Ανεστίδης και... θέλει να πάει στη συνάντηση των αγροτοσυνδικαλιστών στο Μαξίμου - Βίντεο

«Τι να κάνω; Ο καθένας με την προσωπικότητά του, όταν αυτός μου κατέσχεσε τα πάντα, τι να κάνω;» είπε σε συνέντευξή στο ΟΝΕ, επιχειρώντας να... δικαιολογήσει τις χυδαιότητες κατά του πρωθυπουργού