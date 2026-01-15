Κύπρος: Εξώδικο από τη σύζυγο Χριστοδουλίδη για επιθέσεις στα social media μετά το βίντεο για τις μίζες

Από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στις προειδοποιήσεις με επιστολή δικηγόρου περνά η σύζυγος του Κύπριου Προέδρου. Οι δικηγόροι της απέστειλαν επιστολή προς το στέλεχος του κόμματος "Άλμα",, ζητώντας διαγραφή και τερματισμό αναρτήσεων που, όπως υποστηρίζεται, είναι «ανυπόστατες, επιζήμιες και δυσφημιστικές».Στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου αναφέρεται ότι η επιστολή στάλθηκε «σύμφωνα με τους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας» και αφορά δημοσιεύσεις «διαφόρων ημερομηνιών» σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες κατά την πλευρά της κυρίας Καρσερά - Χριστοδουλίδη «υπερβαίνουν κάθε όριο ανεκτής δημόσιας τοποθέτησης» και δεν καλύπτονται από το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, όπως επικαλούνται.Πρόκειται για εξώδικη προειδοποιητική επιστολή, με σαφές αίτημα να κατέβουν οι αναρτήσεις και να σταματήσει κάθε επανάληψη τους, ώστε, όπως σημειώνεται, να μην ακολουθήσουν περαιτέρω νομικά μέτρα.Η Νικολέττα Τσικκίνη δεν είναι ένα «τυχαίο προφίλ». Είναι Επαρχιακή Γραμματέας και υπεύθυνη της Επαρχιακής Ομάδας Λεμεσού του Κινήματος «Άλμα, Πολίτες για την Κύπρο».Παράλληλα, έχει και ευρωπαϊκή ιδιότητα, καθώς, μετά την ένταξη του «Άλμα» στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (European Democratic Party), εξελέγη μία εκ των αντιπροέδρων του.Η ίδια, με ανάρτησή της, λέει ότι έδωσε ήδη οδηγίες στον δικηγόρο της να απαντήσει «σημείο προς σημείο», υποστηρίζοντας πως η κα. Καρσερά «προφανώς προσπαθεί να με φιμώσει» και προσθέτοντας ότι «η προσπάθειά της θα πέσει στο κενό».Το Κίνημα «Άλμα» ανεβάζει τους τόνους, μιλώντας για «απόπειρα φίμωσης», συνδέοντας την κίνηση με την πολιτική σύγκρουση των ημερών και υπογραμμίζοντας ότι «η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν εκφοβίζεται».Η νομική κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη ότι η ίδια και τα παιδιά της δέχονται «ανελέητη επίθεση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με διασπορά ψευδών ειδήσεων και δυσφημιστικών ισχυρισμών, ενώ είχε ανακοινώσει και την αποχώρησή της από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, που παρέχει υποτροφίες σε άπορους φοιτητές.