Συνελήφθησαν 13 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του ΚΟΚ μετά από αστυνομική επιχείρηση στο Μενίδι, δείτε βίντεο
Συνελήφθησαν 13 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του ΚΟΚ μετά από αστυνομική επιχείρηση στο Μενίδι, δείτε βίντεο

Οι αστυνομικοί ξήλωσαν 800 μ. παράνομων καλωδίων ενώ βεβαίωσαν και δεκάδες παραβάσεις του ΚΟΚ

Συνελήφθησαν 13 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του ΚΟΚ μετά από αστυνομική επιχείρηση στο Μενίδι, δείτε βίντεο
Ειδική αστυνομική επιχείρηση έγινε την Πέμπτη το πρωί σε οικισμούς στο Μενίδι, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησε στην αποξήλωση 800 μέτρων καλωδίων, με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες σε καταυλισμούς στην περιοχή, ενώ συνελήφθησαν 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν επίσης και 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μη χρήση προστατευτικού κράνους. Στο πλαίσιο των ελέγχων, αφαιρέθηκαν 14 άδειες ικανότητας οδήγησης και 5 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και προσωπικό από τις Διευθύνσεις Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Η δράση υποστηρίχθηκε από μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone) και αστυνομικό σκύλο.

15012026 ΔΤ ΓΑΔΑ: Ειδική αστυνομική επιχείρηση της ΔΑΔΑ πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών
