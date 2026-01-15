Κύπριος βουλευτής ερευνάται για επεισόδιο σε βάρος της συντρόφου του την Πρωτοχρονιά: Έγινε άρση της ασυλίας του
Αν και στην καταγγελία της η γυναίκα αναφέρει ότι δέχτηκε σωματική επίθεση και απειλές από τον βουλευτή, στις 6 Ιανουαρίου την απέσυρε λόγω ψυχολογικής πίεσης
Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, που φέρεται να επιτέθηκε στη σύντροφό του στην Αθήνα την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έπειτα από καταγγελία της ίδιας, αναφέρει το philenews.com.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ανώτατο Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τις σχετικές καταθέσεις για το περιστατικό, στο πλαίσιο των οποίων η καταγγέλλουσα είχε δηλώσει ότι το περιστατικό συνέβη στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν πριν την έξοδό τους τη νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου 2025.
Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου γίνεται αναφορά στην ιατρική έκθεση που συντάχθηκε κατόπιν ιατρικής εξέτασης, στην οποία υποβλήθηκε η καταγγέλλουσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, μετά την άφιξη της στην Κύπρο, και στις φωτογραφίες που η ίδια παρέδωσε στην Αστυνομία.
Στην ένορκη δήλωση επισυνάπτεται επίσης, γνωμοδοτικό σημείωμα, από δικηγόρο που εδρεύει στην Αθήνα, στο οποίο αναφέρεται ότι από τα καταγγελλόμενα γεγονότα προκύπτουν ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στις 6.1.2026 η καταγγέλλουσα προσήλθε στα γραφεία της Αστυνομίας, όπου κατέθεσε Υπεύθυνη Δήλωση, όπου αναφέρει ότι δεν επιθυμεί την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του καταγγελλόμενου βουλευτή, ούτε την περαιτέρω προώθηση της υπόθεσης. Επιπλέον, δηλώνει ότι δεν έχει οποιοδήποτε παράπονο εναντίον του, ούτε προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση σε σχέση με την καταγγελία της.
Πλέον, η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον βουλευτή για τέσσερα αδικήματα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αυτά είναι:
– Άσκηση βίας, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(4) του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου Ν. 119(1)/2000 και του άρθρου 5(1)(δ) του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154,
– Άσκηση ψυχολογικής βίας, κατά παράβαση του άρθρου 6 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου Ν.115(1)/2021 και του άρθρου 5(1 )(δ) του Κεφ. 154,
– Επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, κατά παράβαση των άρθρων 243(1) και 5(1)(δ) του Κεφ. 154 και του άρθρου 5 του Ν. 115(Ι)/2021,
– Απειλή, κατά παράβαση των άρθρων 9ΙΑ και 5(1)(δ) του Κεφ. 154 και του άρθρου 5 του Ν.115(Ι)/2021, καθότι τούτο επιβάλει το συμφέρον της δικαιοσύνης και το δημόσιο συμφέρον.
Σωματική βία και απειλήΌπως αναφέρει στην καταγγελία της η γυναίκα, ο βουλευτής της απηύθυνε προσβλητικά σχόλια, ενώ όπως κατέθεσε, μετά την επιστροφή τους στο ξενοδοχείο ο Νίκος Σύκας άσκησε επάνω της σωματική βία και την απείλησε.
Απέσυρε την καταγγελία της λόγω ψυχολογικής πίεσης και στρεςΚατόπιν προφορικής ερώτησης που της υποβλήθηκε από μέλος της Αστυνομίας, ως προς τoν λόγο που επιθυμούσε να αποσύρει την καταγγελία της, η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο καταγγελλόμενος αποτελεί δημόσιο πρόσωπο, της προκαλεί «στρες» και ψυχολογική πίεση, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να διαχειριστεί την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας.
Στην απόφασή του το Ανώτατο τονίζει επίσης ότι «στη βάση των όσων τέθηκαν ενώπιον μας με την ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτήν έγγραφα, προκύπτει ότι υπάρχει μαρτυρία η οποία, αντικειμενικά ιδωμένη, εμπλέκει τον καθ’ου η αίτηση στη διάπραξη των πιο πάνω αδικημάτων, τα οποία κατ’ ισχυρισμό διαπράχθηκαν στην Ελλάδα».
Σημειώνεται ότι μετά την άρση της ασυλίας του βουλευτή, αναμένεται τώρα να ανακριθεί άμεσα από την Αστυνομία υπό προειδοποίηση, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για σκοπούς ολοκλήρωσης των ερευνών.
Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Σε ανάρτηση της η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού είχε αναφέρει:
«Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας. Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας. Παράλληλα, ο Βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».
Εκτός ψηφοδελτίουΣημειώνεται ότι ο βουλευτής τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου για τις επικείμενες εκλογές του ερχόμενου Μαΐου.
