Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Κλειστή συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τις φαρμακευτικές εταιρείες στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Κλειστή συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τις φαρμακευτικές εταιρείες στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων σε βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα
Κλειστή συνάντηση στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τα μέλη των επιτροπών Φαρμακευτικών Εταιρειών, και Εταιρειών Ιατρικών Συσκευών και Διαγνωστικών του επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε σήμερα, όπως γνωστοποίησε το ίδιο το επιμελητήριο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως αναφέρεται, η συνάντηση διευκόλυνε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, προσφέροντας στα μέλη και των δύο επιτροπών την ευκαιρία να ενημερώσουν την πρέσβη για τις τρέχουσες εξελίξεις, προκλήσεις και προτεραιότητες, τόσο στον φαρμακευτικό, όσο και στον τομέα των ιατρικών συσκευών και διαγνωστικών. Στη συζήτηση υπογραμμίστηκε η κοινή δέσμευση για συνεχή διάλογο και συνεργασία, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, την υποστήριξη της καινοτομίας και της πρόσβασης των ασθενών σε αυτήν, και την ενίσχυση της συνολικής αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.
Στο μεταξύ, στην Αθήνα βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβεν Μιράν, ένα από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα της αμερικανικής οικονομικής σκηνής.
Ο Μιράν που θεωρείται ο σημαντικότερος οικονομικός σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ , Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σήμερα στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Οικονομικό Φορουμ των Δελφών για την εμπειρία της Ελλάδας και τις ευεργετικές επιπτώσεις που είχε η χαλαρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους.
Την εκδήλωση προλόγισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα , Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπογραμμίζοντας το θεσμικό και πολιτικό συμβολισμό της επίσκεψης αλλά και το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον οικονομικό και γεωπολιτικό τομέα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εκδήλωση του Delphi Economic Forum
Πρώτη φορά εν ενεργεία μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα
Όπως αναφέρεται, η συνάντηση διευκόλυνε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, προσφέροντας στα μέλη και των δύο επιτροπών την ευκαιρία να ενημερώσουν την πρέσβη για τις τρέχουσες εξελίξεις, προκλήσεις και προτεραιότητες, τόσο στον φαρμακευτικό, όσο και στον τομέα των ιατρικών συσκευών και διαγνωστικών. Στη συζήτηση υπογραμμίστηκε η κοινή δέσμευση για συνεχή διάλογο και συνεργασία, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, την υποστήριξη της καινοτομίας και της πρόσβασης των ασθενών σε αυτήν, και την ενίσχυση της συνολικής αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.
Στο μεταξύ, στην Αθήνα βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβεν Μιράν, ένα από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα της αμερικανικής οικονομικής σκηνής.
Ο Μιράν που θεωρείται ο σημαντικότερος οικονομικός σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ , Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σήμερα στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Οικονομικό Φορουμ των Δελφών για την εμπειρία της Ελλάδας και τις ευεργετικές επιπτώσεις που είχε η χαλαρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους.
Την εκδήλωση προλόγισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα , Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπογραμμίζοντας το θεσμικό και πολιτικό συμβολισμό της επίσκεψης αλλά και το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον οικονομικό και γεωπολιτικό τομέα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εκδήλωση του Delphi Economic Forum
Πρώτη φορά εν ενεργεία μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα
«Καλωσορίζω στην Ελλάδα τον φίλο μου, Δρ. Στίβεν Μιράν (Stephen Miran), έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και του χρηματοπιστωτικού συστήματος», ανέφερε στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοιλ.
«Είναι η πρώτη φορά που ένα εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα — ένα ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις και τη χρηματοπιστωτική μας συνεργασία», πρόσθεσε.
«Είναι η πρώτη φορά που ένα εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα — ένα ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις και τη χρηματοπιστωτική μας συνεργασία», πρόσθεσε.
I’m delighted to welcome to Greece my friend Dr. Stephen Miran, a leading voice on America’s monetary policy and financial system. This marks the first time a sitting member of the Federal Reserve’s Board of Governors has come to Greece for an official visit — a milestone for our… pic.twitter.com/UfrQruI2u1— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 14, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα