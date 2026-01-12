Δεν βλέπει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας για τον εξαφανισμένο Ρώσο ολιγάρχη η κυπριακή αστυνομία
Σύμφωνα με τις αρχές προς το παρόν το «βαρύ» βιογραφικό του Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ δεν συνδέεται με την εξαφάνισή του
Στην περιοχή του χωριού Πισσούρι και ειδικότερα στα βράχια κοντά σε δύσβατο παραλιακό σημείο, όπου καταγράφηκε το τελευταίο «σήμα» του κινητού τηλεφώνου του, εστιάζουν οι έρευνες για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του ρωσικού κολοσσού λιπασμάτων Uralkali.
Η εξαφάνιση του Μπαουμγκέρτνερ δηλώθηκε στις 7 Ιανουαρίου, ενώ οι επιχειρήσεις εντοπισμού, με επίκεντρο το Πισσούρι, εντάθηκαν τις επόμενες ημέρες, με τα καιρικά φαινόμενα να δημιουργούν διαρκώς εμπόδια.
Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, σε δηλώσεις του, ανέφερε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να οδηγούν σε υποψία εγκληματικής ενέργειας, σημειώνοντας πως το γνωστό «βαρύ» παρελθόν του Μπαουμγκέρτνερ με τη σύλληψή του στη Λευκορωσία το 2013 δεν φαίνεται, σε αυτή τη φάση, να συνδέεται με την εξαφάνιση ή τουλάχιστον δεν φαίνεται «στο παρόν στάδιο να υπάρχει σύνδεση».
Ταυτόχρονα, ρωσικά και ξένα μέσα, που παρακολουθούν στενά την υπόθεση, αναφέρουν ότι η εξαφάνιση δηλώθηκε μετά από ανησυχία στον επαγγελματικό του κύκλο, όταν φέρεται να σταμάτησε να απαντά σε κλήσεις, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού οργανώθηκε με συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, Πολιτικής Άμυνας, εθελοντών και προσωπικού των Βρετανικών Βάσεων, με αξιοποίηση ελικοπτέρου και Drones. Οι έρευνες διακόπηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κακοκαιρίας.
Το «βαρύ» βιογραφικό του Μπαουμγκέρτνερ είναι, αναπόφευκτα, ο λόγος που το θέμα ξεπέρασε τα κυπριακά σύνορα. Το 2013 βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλης διακρατικής κρίσης Ρωσίας - Λευκορωσίας, όταν συνελήφθη στο Μινσκ, σε σύγκρουση που συνδέθηκε με το εμπόριο ποτάσας. Μεταφέρθηκε αργότερα στη Ρωσία, όπου η υπόθεση έκλεισε τα επόμενα χρόνια, ενώ κατά ρωσικά δημοσιεύματα οι κατηγορίες τελικά αποσύρθηκαν.
Παράλληλα, εξετάζεται πάντα και το σενάριο οικειοθελούς εξαφάνισης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν μέχρι τώρα στοιχεία που στηρίζουν κάτι τέτοιο. Είναι, όμως, ένα τυπικό πρωτόκολλο διερεύνησης σε υποθέσεις όπου το «ψηφιακό ίχνος» χάνεται απότομα και η φυσική αναζήτηση δεν αποδίδει.
Τέλος, υπάρχει και το σενάριο εμπλοκής τρίτων, από κλοπή έως απαγωγή, που σε τέτοιες υποθέσεις συζητείται δημόσια πιο γρήγορα από όσο τεκμηριώνεται. Εδώ, το μήνυμα της Αστυνομίας είναι συγκεκριμένο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και οι έρευνες κινούνται με βάση το πρωτόκολλο ελλείποντος προσώπου.
Σύμφωνα με το επίσημο σήμα της κυπριακής Αστυνομίας, ο 56χρονος απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό από τις 7 Ιανουαρίου. Περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,90 μ., λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά, ενώ κατά την αναχώρησή του φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα. Η Αστυνομία κάλεσε οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού.
Ταυτόχρονα, ρωσικά και ξένα μέσα, που παρακολουθούν στενά την υπόθεση, αναφέρουν ότι η εξαφάνιση δηλώθηκε μετά από ανησυχία στον επαγγελματικό του κύκλο, όταν φέρεται να σταμάτησε να απαντά σε κλήσεις, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού οργανώθηκε με συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, Πολιτικής Άμυνας, εθελοντών και προσωπικού των Βρετανικών Βάσεων, με αξιοποίηση ελικοπτέρου και Drones. Οι έρευνες διακόπηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κακοκαιρίας.
Η υπόθεση απασχολεί και τα ρωσικά ΜΜΕ με τα δίκτυα Kommersant και RBC να αναπαράγουν τις πληροφορίες κυπριακών ΜΜΕ υπογραμμίζοντας το στοιχείο - κλειδί του τελευταίου σήματος του κινητού του από την περιοχή του Πισσουριού. Το ρωσικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι η ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία γνωρίζει την υπόθεση και παρακολουθεί την εξέλιξή της.
Και ενώ ακόμα δεν έχει βρεθεί κανένα στοιχείο για την τύχη του Ρώσου επιχειρηματία, το πρώτο ενδεχόμενο που «διαβάζει» κανείς από τη γεωγραφία της περιοχής είναι ένα ατύχημα στη δύσβατη ακτογραμμή, ειδικά σε συνθήκες κακοκαιρίας, με το τελευταίο στίγμα να δείχνει σημείο που απαιτεί προσοχή ακόμη και μέρα με καλό καιρό.
