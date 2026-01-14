Η φρεγάτα Κίμων εν πλω προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, δείτε βίντεο

στον Σαρωνικό από

μια νηοπομπή έξι πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελούμενη από φρεγάτες, κανονιοφόρους και

πυραυλάκατους

. Μαζί τους, θα βγουν για να την υποδεχθούν, το θρυλικό θωρηκτό

«

Αβ

έρωφ

»

και η

τριήρης

«

Ολυμ

π

ιάς

»,

που, αναλόγως των -καιρικών και όχι μόνο- συνθηκών, σχεδιάζεται να συνοδεύσουν τη φρεγάτα μέχρι και την είσοδό της στον ναύσταθμο.



Η επιλογή των « Αβέρωφ » και « Ολυμπιάς » για τη συνοδεία της φρεγάτας « Κίμων » κατά την πανηγυρική της είσοδο στον ναύσταθμο κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Τα τρία πλοία έχουν, άλλωστε, ένα κοινό: από τα « ξύλινα τείχη » στο « σεϊτάν παπόρ » και στην πάνοπλη Belhara, η ανάστροφη πλώρη, κοινό χαρακτηριστικό και των τριών (τύπων) πλοίων, έχει συνδεθεί διαχρονικά με την ελληνική ναυτική ισχύ και αποτελεί μια αισθητική σύνδεση ανάμεσα στην αρχαία ναυτοσύνη, στην αύρα του θρυλικού « Αβέρωφ » και τη σύγχρονη τεχνολογία. Το μέγα της θαλάσσης κράτος.