Σύλληψη 53χρονου που διέρρηξε και έκλεψε βενζινάδικο στην Ζάκυνθο
Αφαίρεσε 852 ευρώ από το ταμείο της επιχείρησης – Ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού
Στη σύλληψη ενός 53χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στην Ζάκυνθο, για διάρρηξη πρατηρίου υγρών καυσίμων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 53χρονος τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας παραβίασε την είσοδο του βενζινάδικου και στη συνέχεια αφαίρεσε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 852 ευρώ.
Οι αστυνομικοί εξέτασαν το βιντεοληπτικό υλικό από το σύστημα ασφαλείας της επιχείρησης και μετά από έρευνες ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον 53χρονο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.
