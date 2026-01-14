Πλακιάς για Καρυστιανού: Δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές - Κανένας συγγενής δεν θα την ακολουθήσει στο κόμμα της
Πλακιάς για Καρυστιανού: Δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές - Κανένας συγγενής δεν θα την ακολουθήσει στο κόμμα της

Σημείωσε ότι η πολιτικοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού «κάνει κακό» - Δεν είχαν πολιτικό χρώμα τα εκατομμύρια των πολιτών που είχαν βγει στους δρόμους μετά την τραγωδία 

Πλακιάς για Καρυστιανού: Δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές - Κανένας συγγενής δεν θα την ακολουθήσει στο κόμμα της
Την πεποίθηση ότι κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν θα ακολουθήσει τη Μαρία Καρυστιανού στο κόμμα που αναμένεται να δημιουργήσει, εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.

Μάλιστα ο ίδιος τόνισε στο Action24 ότι ούτε μέλη του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών αναμένεται να την ακολουθήσουν.

Ο κ. Πλακιάς είπε επίσης ότι τα εκατομμύρια των πολιτών που είχαν βγει στους δρόμους μετά την τραγωδία στα Τέμπη «δεν είχαν κομματικό χρώμα».

Παράλληλα σημείωσε ότι η πολιτικοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού «κάνει κακό διότι αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη».


«Έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική, για εμένα το λάθος είναι η δεδομένη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα των Τεμπών ένα μήνα πριν την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία και δύο μήνες πριν από τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα», σημείωσε ο κ. Πλακιάς.

«Τι θα κερδίσει η οικογένειά μου από την πολιτικοποίηση της κ. Καρυστιανού;» διερωτήθηκε και σημείωσε ότι η κίνηση αυτή κάνει κακό διότι αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. «Δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές και είναι πάρα πολλοί και οι πατεράδες των Τεμπών», είπε σε άλλο σημείο ο κ. Πλακιάς.
