Έκρηξη σε σπίτι από μηχάνημα οξυγόνου στα Καλάβρυτα, τραυματίστηκε 80χρονος
Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στον θώρακα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αρχικά στα Καλάβρυτα και στη συνέχεια στο Ρίο
Έκρηξη σε μηχάνημα παροχής οξυγόνου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε σπίτι στα Καλάβρυτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 80χρονου άνδρα.
Σύμφωνα με το kalavrytanews.com, ο 80χρονος που τραυματίστηκε υπέστη εγκαύματα και αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρίου και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο φέρει εγκαύματα στη θωρακική χώρα.
Στο σημείο έσπευσαν όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, καθώς και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ.
