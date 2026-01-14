Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στη Διεθνή Έρευνα TALIS του ΟΟΣΑ

Από τις 9/2 έως τις 9/3 θα συμμετάσχουν 246 Γυμνάσια απ’όλη την Ελλάδα υπό τον συντονισμό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 60 χώρες συνολικά λαμβάνουν μέρος στην έρευνα - «Επενδύουμε στη γνώση, στη συνεργασία και στην εμπιστοσύνη», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη