Το σκίτσο του Αρκά για το Ιράν: Η Αριστερά μισεί όλους τους τυράννους εκτός απ’ αυτούς που μισούν τη Δύση

Στο σκίτσο απεικονίζεται ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τα χέρια του βαμμένα με αίμα

Οι μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν συνεχίζονται με αμείωτη ένταση εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες, με τον αριθμό των θυμάτων να εκτιμάται πλέον σε χιλιάδες, καθώς το κύμα διαμαρτυρίας αμφισβητεί ανοιχτά το καθεστώς. Στο κλίμα αυτό, ο Αρκάς αφιέρωσε το σημερινό σκίτσο «Καλημέρα» στις δραματικές εξελίξεις που καταγράφονται στη χώρα.

Στο σκίτσο απεικονίζεται ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τα χέρια του βαμμένα με αίμα, ενώ το σχόλιο που συνοδεύει το έργο του γνωστού σκιτσογράφου αναφέρει:

«Η Αριστερά μισεί όλους τους τυράννους εκτός από αυτούς που μισούν τη Δύση».

Δείτε το σκίτσο του Αρκά:

