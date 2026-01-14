Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 167 χλμ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Το ανώτατο όριο είναι στα 90 χλμ/ώρα στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου
Στη σύλληψη ενός 22χρονου οδηγού που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Μουδανιών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, ο νεαρός με καταγωγή από την Αλβανία εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 167 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο είναι στα 90 χλμ/ώρα.
Σε βάρος του νεαρού έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
