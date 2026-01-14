Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 167 χλμ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αστυνομικοί Αυτοκίνητο

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 167 χλμ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών

Το ανώτατο όριο είναι στα 90 χλμ/ώρα στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 167 χλμ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Στράτος Λούβαρης
9 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 22χρονου οδηγού που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Μουδανιών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός με καταγωγή από την Αλβανία εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 167 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο είναι στα 90 χλμ/ώρα.

Σε βάρος του νεαρού έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης