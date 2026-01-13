Εντάλματα κατάσχεσης για δεκάδες τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας καταθέτουν οι ΗΠΑ

Η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να έχει καταθέσει πολλαπλές αγωγές δήμευσης σε περιφερειακά δικαστήρια, κυρίως στην Ουάσινγκτον





Σύμφωνα με το



Να αναγκάσουν τον Μαδούρο να εγκαταλείψει την προεδρία Οι κατασχέσεις ήταν μέρος της εκστρατείας της Ουάσινγκτον για να αναγκάσει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο να εκδιώξει την εξουσία, η οποία κορυφώθηκε με τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις στις 3 Ιανουαρίου.



Έκτοτε, η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να ελέγχει επ' αόριστον τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας, καθώς επιδιώκει να ανοικοδομήσει την ερειπωμένη πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας.



Ο Τραμπ επέβαλε αποκλεισμό για να αποτρέψει τα δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις από τη μεταφορά πετρελαίου της Βενεζουέλας τον Δεκέμβριο, γεγονός που οδήγησε τις εξαγωγές σχεδόν σε στασιμότητα. Οι αποστολές έχουν ξαναρχίσει αυτή την εβδομάδα υπό την εποπτεία των ΗΠΑ.



Πολλαπλές αγωγές Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει καταθέσει πολλαπλές αγωγές δήμευσης σε περιφερειακά δικαστήρια, κυρίως στην Ουάσινγκτον, επιτρέποντας την κατάσχεση και δήμευση φορτίων πετρελαίου και πλοίων που έχουν εμπλακεί στο εμπόριο, δήλωσαν οι πηγές στο Reuters. Αρνήθηκαν να κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.



Ο ακριβής αριθμός των ενταλμάτων κατάσχεσης που έχουν καταθέσει οι ΗΠΑ και πόσα έχουν ήδη λάβει είναι ασαφής, ανέφεραν οι πηγές, επειδή οι καταθέσεις και οι νομικές εντάλματα δεν είναι δημόσιες. Δεκάδες έχουν κατατεθεί, πρόσθεσαν.



Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν ακόμα πολλά δεξαμενόπλοια στη θάλασσα που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο Βενεζουέλας στον κορυφαίο αγοραστή Κίνα ή που το έχουν κάνει στο παρελθόν. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις σε πολλά από αυτά τα πλοία για διευκόλυνση του εμπορίου πετρελαίου με τη Βενεζουέλα ή το Ιράν.



Προσωρινή παύση Οι πηγές ανέφεραν ότι υπάρχει μια παύση στην δράση των ΗΠΑ για την κατάσχεση πλοίων από την Παρασκευή. Οι ενέργειες θα μπορούσαν να επαναληφθούν εναντίον πλοίων και φορτίων που δεν έχουν λάβει άδεια από τις ΗΠΑ, ανέφεραν.



Το Υπουργείο Άμυνας, μαζί με άλλες αμερικανικές υπηρεσίες, θα «εντοπίσει και θα απαγορεύσει ΟΛΑ τα πλοία του σκοτεινού στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας στον χρόνο και τον τόπο της επιλογής μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ την Παρασκευή στο X, ανοίγει νέα καρτέλα.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στοχεύσει τόσο τα πλοία όσο και τα φορτία που φέρουν σε αυτά σε πρόσφατες κατασχέσεις. Αυτή είναι μια κλιμάκωση από προηγούμενες κατασχέσεις ιρανικών φορτίων μεταξύ 2020 και 2023, ανέφεραν πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Σε αυτές τις προηγούμενες περιπτώσεις, οι αμερικανικές αρχές κατάσχεσαν το φορτίο πετρελαίου αλλά όχι το ίδιο το πλοίο.



«Παράνομη χρήση βίας» Το Υπουργείο Δικαιοσύνης «παρακολουθούσε πολλά άλλα πλοία για παρόμοια μέτρα επιβολής», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Ιανουαρίου, μετά την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Bella-1, το οποίο ήταν άδειο από οποιοδήποτε φορτίο και η πρώτη φορά στην πρόσφατη μνήμη που ο αμερικανικός στρατός κατάσχεσε ένα πλοίο με ρωσική σημαία.



Σημειώνεται ότι η Ρωσία, όπως και η Βενεζουέλα, βασίζεται στον σκιώδη στόλο για τη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις.



Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας χαρακτήρισε την ενέργεια ως «παράνομη χρήση βίας», ανοίγει νέα καρτέλα από τον αμερικανικό στρατό, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή των αμερικανικών κυρώσεων ήταν «χωρίς νομική βάση».