Τροχαίο ατύχημα στη δυτική Θεσσαλονίκη με έναν τραυματία

Το περιστατικό συνέβη κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης

Τροχαίο σημειώθηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Τρίτης περίπου στις 15.00, όταν  ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μια μηχανή κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου και στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον άνδρα και να τον μεταφέρει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

