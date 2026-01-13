Παραμένει προφυλακισμένη η μητέρα που φωτογράφιζε και τραβούσε βίντεο τη 12χρονη κόρη της γυμνή στον Βόλο
Παραμένει προφυλακισμένη η μητέρα που φωτογράφιζε και τραβούσε βίντεο τη 12χρονη κόρη της γυμνή στον Βόλο
Όπως αποφάσισε το δικαστήριο, η 53χρονη που κατηγορείται ότι παρήγαγε και διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας θα παραμείνει για άλλους έξι μήνες
Παρατείνεται για άλλους έξι μήνες η προσωρινή κράτηση της 53χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι παρήγαγε και διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας, στο οποίο εμφανιζόταν η ανήλικη κόρη της. Η γυναίκα θα παραμείνει προφυλακισμένη, ενώ ήδη στις φυλακές βρίσκεται και 32χρονος άνδρας από τη Λαμία, στον οποίο φέρεται να έστελνε το υλικό, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αντεισαγγελέας υπηρεσίας Βόλου ενέκρινε την παράταση της προφυλάκισης της 53χρονης για ακόμη έξι μήνες. Η κατηγορούμενη βρίσκεται από το καλοκαίρι στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο για σεξουαλική κακοποίηση και παραγωγή πορνογραφικού υλικού με θύμα την τότε 13χρονη κόρη της. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, καθώς εκκρεμούν συμπληρωματικά στοιχεία από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η δικογραφία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Η ανήλικη, μετά τη σύλληψη της μητέρας της, απομακρύνθηκε άμεσα από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενείται σε προστατευτική δομή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ψυχοκοινωνική της στήριξη. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας ήταν ιδιαίτερα δύσκολες μετά τον θάνατο του πατέρα, ενώ το παιδί αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας.
Κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεσηΟ 32χρονος κρατείται από τον Ιούλιο του 2024 στις φυλακές Τρίπολης, μετά τη σύλληψή του κατόπιν καταγγελίας οικογένειας για απόσπαση υλικού από ανήλικη μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, συνεχίζει να απασχολεί τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές λόγω της σοβαρότητάς της.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αντεισαγγελέας υπηρεσίας Βόλου ενέκρινε την παράταση της προφυλάκισης της 53χρονης για ακόμη έξι μήνες. Η κατηγορούμενη βρίσκεται από το καλοκαίρι στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο για σεξουαλική κακοποίηση και παραγωγή πορνογραφικού υλικού με θύμα την τότε 13χρονη κόρη της. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, καθώς εκκρεμούν συμπληρωματικά στοιχεία από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η δικογραφία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Μετάνιωσε, είχε οικονομικά προβλήματαΚατά την απολογία της, η 53χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη, δηλώνοντας ότι αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ζούσε με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Ωστόσο, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται περιγράφονται ως ιδιαιτέρως βαριές και κακουργηματικού χαρακτήρα, με το κατηγορητήριο να κάνει λόγο για κακοποίηση του παιδιού, παραγωγή και διακίνηση υλικού σε ψηφιακή μορφή και για πράξεις που τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση.
Η ανήλικη, μετά τη σύλληψη της μητέρας της, απομακρύνθηκε άμεσα από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενείται σε προστατευτική δομή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ψυχοκοινωνική της στήριξη. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας ήταν ιδιαίτερα δύσκολες μετά τον θάνατο του πατέρα, ενώ το παιδί αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας.
Συνεχίζεται η δικαστική έρευναΗ δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τυχόν διακίνηση του υλικού και σε άλλα πρόσωπα, ενώ αναμένονται τα πλήρη πορίσματα των ψηφιακών ερευνών. Η υπόθεση έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της εγρήγορσης απέναντι στη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και τον κρίσιμο ρόλο των μηχανισμών προστασίας παιδιών και ευάλωτων ομάδων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα