Μαθητές του Μαράσλειου παρουσίασαν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στην Σοφία Ζαχαράκη
Μαθητές του Μαράσλειου παρουσίασαν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στην Σοφία Ζαχαράκη
Δημιουργικότητα και καινοτομία με ψηφιακά βιβλία, φυσική ενέργεια και βραχιόλια ασφάλειας
Κατά την επίσκεψή της στο 26ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών - Μαράσλειο, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον Όμιλο Επιχειρηματικότητας του σχολείου και τις καινοτόμες ιδέες των μαθητών και μαθητριών. Τα παιδιά παρουσίασαν τρεις επιχειρηματικές προτάσεις με έντονο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ιδέα αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας μέσω tablet, με στόχο τη συγκέντρωση σχολικών βιβλίων και σημειώσεων σε ψηφιακή μορφή, μειώνοντας το βάρος των σχολικών τσαντών και ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση. Παράλληλα, οι μαθητές πρότειναν μια υγιεινή εναλλακτική πηγή ενέργειας για τους νέους, μέσα από κάψουλες συμβατές με μηχανές καφέ, που προσφέρουν φυσική και θρεπτική τόνωση αντί των συνηθισμένων ενεργειακών ποτών. Ξεχώρισε επίσης η καινοτόμος πρόταση για τη στήριξη παιδιών με αναπηρία, με τη δημιουργία ενός βραχιολιού που αναπαράγει τη φωνή οικείων προσώπων σε στιγμές έντασης, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας.
Όπως υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη, τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν στην πράξη πως το σχολείο μπορεί να καλλιεργεί δεξιότητες διαχρονικής αξίας, όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η υπευθυνότητα. Η ίδια εξέφρασε τη σαφή πρόθεση του Υπουργείου να ενισχύσει και να επεκτείνει τη λειτουργία των Ομίλων και σε άλλα σχολεία, αναγνωρίζοντας τη δυναμική τους στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Πιστεύω πολύ στη δυναμική των ομίλων και δουλεύουμε εδώ και καιρό πρόταση επέκτασής τους και στα υπόλοιπα σχολεία».
