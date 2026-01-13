Στην Κρήτη αύριο εθελοντές για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Εξαφάνιση Γιατρός

Στην Κρήτη αύριο εθελοντές για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Κλιμάκιο εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού  θα μεταβεί στην Κρήτη με τρία drones, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες και τρεις εκπαιδευμένους σκύλους

Στην Κρήτη αύριο εθελοντές για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθούν αύριο,Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου γιατρού του Βενζελείου, Αλέξη Τσικόπουλου.

Ο 33χρονος γιατρός παραμένει αγνοούμενος για πάνω από έναν μήνα, μετά την εξαφάνισή του στις 7 Δεκεμβρίου. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται εντατικά, ενώ στην Κρήτη βρίσκεται και η οικογένειά του, προσπαθώντας να εντοπίσουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής του Αλέξη.

Η ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, έχει αναλάβει την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας.

Κλιμάκιο εθελοντών μας θα μεταβεί την Τετάρτη 14/1 στην Κρήτη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (3 Drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, κ.λ.π).

Θα έχουμε επίσης 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.

Μαζί μας θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή!!!

Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 35 ημέρες!!!!

Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100».

Κλείσιμο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης