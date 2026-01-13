Στην Κρήτη αύριο εθελοντές για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
Στην Κρήτη αύριο εθελοντές για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
Κλιμάκιο εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού θα μεταβεί στην Κρήτη με τρία drones, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες και τρεις εκπαιδευμένους σκύλους
Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθούν αύριο,Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου γιατρού του Βενζελείου, Αλέξη Τσικόπουλου.
Ο 33χρονος γιατρός παραμένει αγνοούμενος για πάνω από έναν μήνα, μετά την εξαφάνισή του στις 7 Δεκεμβρίου. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται εντατικά, ενώ στην Κρήτη βρίσκεται και η οικογένειά του, προσπαθώντας να εντοπίσουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής του Αλέξη.
Η ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ:
«Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, έχει αναλάβει την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας.
Κλιμάκιο εθελοντών μας θα μεταβεί την Τετάρτη 14/1 στην Κρήτη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (3 Drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, κ.λ.π).
Θα έχουμε επίσης 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.
Μαζί μας θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή!!!
Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 35 ημέρες!!!!
Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100».
Ο 33χρονος γιατρός παραμένει αγνοούμενος για πάνω από έναν μήνα, μετά την εξαφάνισή του στις 7 Δεκεμβρίου. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται εντατικά, ενώ στην Κρήτη βρίσκεται και η οικογένειά του, προσπαθώντας να εντοπίσουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής του Αλέξη.
Η ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ:
«Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, έχει αναλάβει την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας.
Κλιμάκιο εθελοντών μας θα μεταβεί την Τετάρτη 14/1 στην Κρήτη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (3 Drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, κ.λ.π).
Θα έχουμε επίσης 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.
Μαζί μας θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή!!!
Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 35 ημέρες!!!!
Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα