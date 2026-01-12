Βίντεο με την συμμορία ανηλίκων να κλέβει μοτοσικλέτα μέρα μεσημέρι στα Χανιά, πώς δρούσαν

Η ομάδα αποτελούνταν από 10 μέλη, με ηλικίες από 16 έως 19 ετών, εκ των οποίων 7 ήταν ανήλικοι





Η ομάδα αποτελούνταν από 10 μέλη, κυρίως Έλληνες (9 άτομα) και ένας αλλοδαπός, με ηλικίες από 16 έως 19 ετών, εκ των οποίων 7 ήταν ανήλικοι. Πρόκειται για νεαρούς από τα Χανιά, οι οποίοι είχαν μεν οργανωμένη παράνομη δράση, αλλά χαλαρή δομή στην ομάδα και συνεργάζονταν σε υποομάδες ανάλογα με το περιστατικό.



Το protothema.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο από την πρώτη κλοπή που πραγματοποίησαν τα μέλη της ομάδας μέρα μεσημέρι στα Χανιά:









Πώς λειτουργούσε η εγκληματική ομάδα Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, τα μέλη της συμμορίας κινούνταν κυρίως τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, επιλέγοντας σημεία με χαμηλό φωτισμό και περιορισμένη κίνηση. Στόχος τους ήταν σχεδόν αποκλειστικά δίκυκλα χαμηλού κυβισμού, τύπου «παπί», τα οποία μπορούσαν να παραβιάσουν και να θέσουν σε λειτουργία μέσα σε ελάχιστο χρόνο.



Η ομάδα δρούσε συνήθως με τρία ή περισσότερα άτομα. Ένα ή δύο μέλη αναλάμβαναν την παραβίαση του τιμονιού και της κλειδαριάς, ενώ άλλα λειτουργούσαν ως «τσιλιαδόροι», ελέγχοντας τον περιβάλλοντα χώρο για τυχόν διερχόμενους πολίτες ή αστυνομικές δυνάμεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αφαιρεθέντα δίκυκλα χρησιμοποιούνταν προσωρινά για μετακινήσεις της ομάδας ή εγκαταλείπονταν σε διαφορετικά σημεία, ώστε να δυσχεραίνεται ο άμεσος εντοπισμός τους.



Είχαν απασχολήσει τις Αρχές Ορισμένα από τα μέλη της ομάδας είχαν ήδη απασχολήσει τις Αρχές για προγενέστερα αδικήματα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση ανήλικου μέλους, ηλικίας 16 ετών, για τον οποίο:



• είχε σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς κατελήφθη να οδηγεί δίκυκλο χωρίς άδεια οδήγησης,



• ενώ σε προγενέστερο χρόνο είχε απασχολήσει την Υπηρεσία για άμεση συνέργεια σε επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι φωτογραφίες από τη δράση της συμμορίας Στη δικογραφία περιλαμβάνεται εκτενές φωτογραφικό υλικό, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, αποτυπώνει με σαφήνεια τη δράση της ομάδας σε διαφορετικά χρονικά σημεία.



Σε ένα από τα πρώτα στιγμιότυπα, διακρίνονται τρία άτομα γύρω από σταθμευμένο δίκυκλο σε σκοτεινό σημείο. Το ένα άτομο φαίνεται να κρατά το τιμόνι, το δεύτερο σκύβει προς την κλειδαριά, ενώ το τρίτο στέκεται σε μικρή απόσταση, επιτηρώντας τον δρόμο. Η στάση και η διάταξη των ατόμων παραπέμπουν σε καταμερισμό ρόλων.



Σε επόμενη φωτογραφία, αποτυπώνεται δίκυκλο πεσμένο στο έδαφος, με εμφανή ίχνη παραβίασης στο τιμόνι. Δίπλα του φαίνεται ανήλικο άτομο, ενώ σε μικρή απόσταση διακρίνεται δεύτερο μέλος της ομάδας να επιβιβάζεται σε άλλο δίκυκλο.



Άλλο στιγμιότυπο δείχνει δύο κλεμμένες μοτοσυκλέτες να κινούνται ταυτόχρονα, γεγονός που, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, καταδεικνύει τον συντονισμό και την εμπειρία της ομάδας. Οι δράστες φορούν σκούρα ρούχα και κινούνται σε δρόμους με χαμηλό φωτισμό.



Τέλος, σε μεταγενέστερη φωτογραφία, φαίνεται εγκαταλελειμμένο δίκυκλο σε ανοιχτό χώρο, μακριά από το σημείο της κλοπής, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη μεθοδολογία της ομάδας να απομακρύνει τα οχήματα για να δυσχεραίνει τον εντοπισμό τους.



Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις αποδίδονται και αδικήματα για απείθεια και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.