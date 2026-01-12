Νέα Ιωνία: Έπεσαν τσιμέντα στη γέφυρα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Αγία Όλγα, κλειστή μια λωρίδα προς Χαλάνδρι

Σύμφωνα με τον δήμαρχο «ο οπλισμός και τα επιχρίσματα είναι σαθρά. Η περιφέρεια μου απάντησε ότι δεν υπάρχει θέμα με την στατικότητα»