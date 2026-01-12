ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Νέα Ιωνία: Έπεσαν τσιμέντα στη γέφυρα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Αγία Όλγα, κλειστή μια λωρίδα προς Χαλάνδρι

Σύμφωνα με τον δήμαρχο  «ο οπλισμός και τα επιχρίσματα είναι σαθρά. Η περιφέρεια μου απάντησε ότι δεν υπάρχει θέμα με την στατικότητα»

Σε διακοπή κυκλοφορίας σε μια λωρίδα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Νοσοκομείου Αγία Όλγα στη Νέα Ιωνία λόγω πτώσης τσιμέντων από γέφυρα προχώρησε η τροχαία τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Στο σημείο βρέθηκαν συνεργεία του δήμου για να απομακρύνουν τα οικοδομικά υλικά.

Φωτογραφίες δείχνουν ότι η γέφυρα αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς τα σίδερα φαίνονται σε σημεία που έχει υποχωρήσει το σκυρόδεμα.

Νέα Ιωνία: Έπεσαν τσιμέντα στη γέφυρα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Αγία Όλγα, κλειστή μια λωρίδα προς Χαλάνδρι


«Στις 05:00 με ειδοποίησαν ότι είχαν πέσει επιχρίσματα στο οδόστρωμα από τη γέφυρα. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία», δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής στην ΕΡΤ προσθέτοντας ότι «ο οπλισμός και τα επιχρίσματα είναι σαθρά. Η περιφέρεια μου απάντησε ότι δεν υπάρχει θέμα με την στατικότητα»

