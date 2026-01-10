Τροχαίο στο Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έπεσε στο γκρεμό, στο νοσοκομείο μία γυναίκα
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρέθηκαν στην περιοχή για την ασφαλή ανάσυρση της τραυματισμένης γυναίκας και την παράδοσή της στο ΕΚΑΒ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ρέθυμνο, με αυτοκίνητο να βγαίνει εκτός πορείας και να καταλήγει σε γκρεμό.

Το τροχαίο έγινε στον δρόμο από Ακούμια προς Τριόπετρα και στο όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων, σύμφωνα με το neakriti.gr. Ο άνδρας κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα, να ανέβει στο οδόστρωμα και να ειδοποιήσει τις Αρχές. Η γυναίκα τραυματίστηκε, ωστόσο κατάφερε να εξέλθει από το αυτοκίνητο και βρισκόταν εκτός αυτού, στο σημείο της πτώσης, κατά τις ίδιες πηγές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες με τρία οχήματα βρέθηκαν στην περιοχή για την ασφαλή ανάσυρση της τραυματισμένης γυναίκας. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

