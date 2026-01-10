Νέα κατάθεση Λακκοτρύπη για το βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό της Κύπρου
Νέα κατάθεση Λακκοτρύπη για το βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό της Κύπρου
Οι Αρχές εξετάζουν την ποιότητα και την προέλευση του υλικού, πριν αποφασίσουν για περαιτέρω καταθέσεις
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για το επίμαχο βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield να συνομιλούν με δήθεν επενδυτές.
Χθες το απόγευμα, ο κ. Λακκοτρύπης μετέβη στο ΤΑΕ Αρχηγείου, όπου και προέβη σε γραπτή κατάθεση με νέα στοιχεία σε σχέση με την καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο.
Όπως ανέφερε στο SigmaLive ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, η κατάθεση αξιολογείται από τις Αρχές και θα καθοριστεί το πλαίσιο που πρέπει να ακολουθηθεί, όσων αφορά την περεταίρω λήψη καταθέσεων.
Στο παρόν στάδιο, αναμένονται τα αποτελέσματα για την προέλευση του εν λόγω βίντεο καθώς και η αξιολόγηση της ποιότητάς του, όπως είπε.
