Σάλος από βίντεο με διαλόγους για μίζες στο Προεδρικό της Κύπρου - Αμήχανη η Λευκωσία, «προϊόν λάσπης» απαντά

Αξίζει να σημειωθεί ότι ουδείς μέχρι αυτή την ώρα μπορεί να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει, μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας» δήλωσε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Οι επίμαχες αναφορές και τα μετρητά

Ποιοι ήταν οι «επενδυτές»;

Η «οροφή» του €1 εκατ.

Χ. Χαραλάμπους και το ζήτημα «συγγένειας»

Νομική γκρίζα ζώνη για τις κρυφές καταγραφές



«Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα»

Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 8, 2026

Στέφανος Στεφάνου: Εγείρονται σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, προσήλθε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, καταγγέλλοντας στην Αστυνομία το επίμαχο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ και προκάλεσε πολιτικό σάλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. Λακκοτρύπης υποστηρίζει ότι οι τοποθετήσεις του έχουν υποστεί συρραφή και παρουσιάζονται αλλοιωμένες, ώστε να εξυπηρετούν συγκεκριμένο αφήγημα, ενώ η Αστυνομία έχει ήδη αρχίσει διερεύνηση.Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι το οπτικό υλικό είναι μονταρισμένο και ότι δεν αποτυπώνει το πλήρες πλαίσιο της συζήτησης.Σε γραπτή του δήλωση ο Γιώργος Λακκοτρύπης αναφέρει: «Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου».Σύμφωνα με τα όσα προβάλλονται στο βίντεο, φαίνεται να έχει γίνει καταγραφή ιδιωτικών συνομιλιών με κρυφή κάμερα. Σε αυτές τις συνομιλίες συμμετέχουν χωρίς να γνωρίζουν πως μαγνητοσκοπούνται συνεργάτες του Προέδρου και επιχειρηματίες.Οι συμμετέχοντες στο βίντεο φέρονται να μιλούν για «διαδρομές» πολιτικού χρήματος, χρηματοδοτήσεις και τρόπους «στήριξης» της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη για τις εκλογές του 2028, μέσω εταιρικών εισφορών ή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ γίνονται και αναφορές σε μετρητά. Στο ίδιο ρεπορτάζ καταγράφονται φράσεις που αποδίδονται στους συνομιλητές, όπως ότι «το χρήμα είναι σε μετρητά» και ότι «εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Προεδρικό, δίπλα στον Πρόεδρο», ενώ γίνεται επίσης επίκληση προσωπικής πρόσβασης προς τον Πρόεδρο.Σημειώνεται ότι στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται πως οι συνομιλίες που ακούγονται δεν συνοδεύονται από δημόσια τεκμήρια για συγκεκριμένες παράνομες συναλλαγές και ότι το υλικό, έτσι όπως παρουσιάζεται, αφήνει σκιές κυρίως ως προς την εικόνα και τις εντυπώσεις που δημιουργεί.Το site, Economy Today μεταφέρει πληροφορίες ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως συνομιλητές των Κυπρίων αξιωματούχων/παραγόντων παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές με στόχο επενδύσεις άνω των €100 εκατ. στην Κύπρο, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να είχαν επαφές με τον Γιώργο Λακκοτρύπη εντός και εκτός Κύπρου, να έγινε τηλεδιάσκεψη με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Χρυσοχόο. Το ποιοι βρίσκονται πίσω από το βίντεο παραμένει άγνωστο, όπως και αν θα ακολουθήσει δημοσίευσή του από οργανισμό του εξωτερικού, ενώ γίνεται λόγος για «κινητικότητα και προβληματισμό» στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω συγκυρίας, καθώς η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες ημέρες της Προεδρίας της ΕΕ.Η ανάρτηση στο Χ επιχειρεί να συνδέσει το περιεχόμενο του βίντεο με το πλαίσιο της προεκλογικής χρηματοδότησης και το ανώτατο όριο δαπανών για τους υποψηφίους. Υπενθυμίζεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κύπρου είχε καταγράψει ήδη από το 2024 υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου προεκλογικών δαπανών (€1 εκατ.) για τους βασικούς υποψηφίους των προεδρικών του 2023, μεταξύ αυτών και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με καταλογισμό υπέρβασης και προβλεπόμενες διοικητικές συνέπειες, ενώ είχαν επισημανθεί και «παράθυρα» στη νομοθεσία ως προς το χρονικό εύρος που μετρά ως «προεκλογική περίοδος».Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους είναι ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου από τον Φεβρουάριο του 2023. Στο Χ, ο λογαριασμός που ανάρτησε το βίντεο τον περιγράφει ως «brother-in-law» του Προέδρου. Πρόκειται για τον γαμπρό του Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς έχει παντρευτεί την αδελφή της συζύγου του Κύπριου Προέδρου. Η συγκεκριμένη συγγενική σχέση αναπαράγεται ευρέως στα social media.Το γεγονός ότι το υλικό παρουσιάζεται ως κρυφή καταγραφή ανοίγει και δεύτερο, καθαρά νομικό μέτωπο. Σε πρόσφατη νομολογία που έχει απασχολήσει την κυπριακή δημόσια συζήτηση, καταγράφεται αυστηρή προσέγγιση ως προς τη νομιμότητα και αξιοποίηση ιδιωτικών ηχογραφήσεων/βιντεογραφήσεων χωρίς συγκατάθεση, ακόμη και όταν υπάρχει συμμετοχή στην ίδια τη συνομιλία.Μέχρι την ώρα, δεν είχε υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την Κυπριακή Προεδρία ή από τους τρεις που εμφανίζονται στο βίντεο, ούτε ανακοίνωση για ενδεχόμενη καταγγελία ή έναρξη έρευνας με αφορμή το υλικό. Το βέβαιο είναι ότι, σε μια στιγμή που η Κύπρος έχει στραμμένους πάνω της ευρωπαϊκούς προβολείς λόγω Προεδρίας, ένα βίντεο αμφισβητούμενης προέλευσης αλλά υψηλής πολιτικής τοξικότητας αρκεί για να μετατρέψει το παρασκήνιο σε κεντρική σκηνή.Η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου με ανάρτηση της στο Χ εκφράζει την ελπίδα, τα όσα καταγράφονται στο βίντεο που κυκλοφορεί και εμπλέκει το στενό περιβάλλον του Προέδρου Χριστοδουλίδη, να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο» αναφέρει στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Βουλής.«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις» σχολίασε ο γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και πρόσθεσε: «Αναμένουμε και θα επανέλθουμε».