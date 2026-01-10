Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Αίγιο: Μηχανάκι παρέσυρε 60χρονη και σκότωσε το σκυλάκι της
Ο οδηγός του δικύκλου δεν σταμάτησε στο σημείο με την Τροχαία Αιγίου να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του
Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στο Αίγιο χθες βράδυ στο Αίγιο, όταν μηχανάκι διανομής (delivery) παρέσυρε γυναίκα περίπου 60 ετών που κινούνταν πεζή μαζί με το σκυλάκι της.
Η γυναίκα υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, χωρίς να χρειαστεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο, καθώς της παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, από την παράσυρση το σκυλάκι της γυναίκας έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου δεν σταμάτησε στο σημείο, με την Τροχαία Αιγίου να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.
