Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Αίγιο: Μηχανάκι παρέσυρε 60χρονη και σκότωσε το σκυλάκι της
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αίγιο

Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Αίγιο: Μηχανάκι παρέσυρε 60χρονη και σκότωσε το σκυλάκι της

Ο οδηγός του δικύκλου δεν σταμάτησε στο σημείο με την Τροχαία Αιγίου να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του 

Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Αίγιο: Μηχανάκι παρέσυρε 60χρονη και σκότωσε το σκυλάκι της
9 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στο Αίγιο χθες βράδυ στο Αίγιο, όταν μηχανάκι διανομής (delivery) παρέσυρε γυναίκα περίπου 60 ετών που κινούνταν πεζή μαζί με το σκυλάκι της.

Η γυναίκα υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, χωρίς να χρειαστεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο, καθώς της παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, από την παράσυρση το σκυλάκι της γυναίκας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου δεν σταμάτησε στο σημείο, με την Τροχαία Αιγίου να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Πηγή: aigiovoice.gr
