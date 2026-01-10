Έρχεται κακοκαιρία από αύριο με πτώση θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς Κελσίου, πού θα χιονίσει

Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι από το Σάββατο, αισθητό κρύο και χιονοπτώσεις από την Κυριακή – Διαφωνίες για το αν και πόσο θα χιονίσει στην Αττική





Σύμφωνα με την εβδομαδιαία προοπτική του καιρού που παρουσίασε ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική έως κεντρική Πελοπόννησο, με ανέμους που θα φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη μικρή άνοδο.



Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια από την Κυριακή Την Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές θα συνεχιστούν στα δυτικά, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και από το βράδυ και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοανατολικής χώρας. Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια, με μέγιστες τιμές 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου.



Τη Δευτέρα προβλέπονται βροχές ή χιονόνερο στα ανατολικά, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις από τα 300 μέτρα και άνω, πριν από σταδιακή βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.



Ξεροβόρι, παγετός και σταδιακή βελτίωση Την Τρίτη ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με γενικά αίθριο σκηνικό, έντονο κρύο και παγετό στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρό σε κεντρικά και βόρεια. Τοπικές βροχές θα περιοριστούν στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο, με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Την Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια, άνεμοι έως 6 μποφόρ και περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.









Αντιπαράθεση για τα χιόνια στην Αττική Την ίδια ώρα, έντονη συζήτηση έχει ανοίξει μεταξύ μετεωρολόγων για το αν η επερχόμενη κακοκαιρία θα φέρει χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, με επίκεντρο την Αττική. Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, έκανε λόγο για χιονοπτώσεις ακόμη και σε νησιά του Αιγαίου και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χιονίσει και στα βόρεια προάστια της Αθήνας.



Κλείσιμο Θοδωρής Κολυδάς και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, μίλησαν για υπερβολές, τονίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την Αττική και αναμένονται νεότερα προγνωστικά δεδομένα. Ωστόσο σύμφωνα με τον Τσατραφύλλια «κλείδωσε» η πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή του 2026, με τον μετεωρολόγο του Alpha να αναφέρει πως το Σάββατο τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι σε θάλασσα και σε στεριά (και Αττική ). Καταιγίδες στα δυτικά. Χιόνια σε ορεινά και σε χαμηλά υψόμετρα στην Ήπειρο (650 μέτρα). Την Κυριακή έως την Τρίτη θα σημειωθεί κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 12 βαθμούς, με θυελλώδεις βοριάδες και χιόνια σε ορεινά- ημιορεινά και σε χαμηλά υψόμετρα (0-600 μέτρα), σε ανατολική Μακεδονία , Θράκη , Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, νησιά βορείου Αιγαίου, ενώ για την Αττική προβλέπει κυρίως τη Δευτερά χιόνια στα ορεινά της, σημειώνοντας πως για χαμηλότερα υψόμετρα είναι νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα.









Τι λένε οι τελευταίες εκτιμήσεις Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε ότι από το απόγευμα της Κυριακής έως το πρωί της Δευτέρας οι χιονοπτώσεις θα αφορούν κυρίως τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό, τη βόρεια χώρα και τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς το Αιγαίο. Όπως είπε, «χιόνια πολύ πιθανόν να φτάσουν και στην Αττική, αλλά και στην Κρήτη», ενώ την Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία μπορεί να πέσει έως και στους -10 με -12 βαθμούς.



Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος του Action24, Όλγα Παπαβγούλη, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για χιονοπτώσεις στην Αττική, ωστόσο οι θερμοκρασίες της Κυριακής θα μπορούσαν να ευνοήσουν χιόνια στα βόρεια προάστια, κυρίως προς την Ιπποκράτειο Πολιτεία.



Σε πιο επιφυλακτικό τόνο, ο μετεωρολόγος Γιώργος Καντερές εκτίμησε ότι στην Αττικο-Βοιωτία θα χιονίσει οπωσδήποτε στα ορεινά και ημιορεινά, ενώ για την Αθήνα «ενδέχεται να δούμε νιφάδες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το στρώσει».









Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το κύριο καιρικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Δευτέρα, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται κρίσιμα για την οριστικοποίηση της πρόγνωσης, ιδίως για την Αττική.



Ο καιρός σήμερα Στα δυτικά και νοτιοδυτικά και στα ορεινά της Κρήτης αναμένονται βροχοπτώσεις και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες αναμένονται έως το πρωί στα Δωδεκάνησα, τις μεσημεριανές ώρες στα βόρεια και στη Θεσσαλία και από το απόγευμα κι έπειτα στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές των ορεινών ηπειρωτικών από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης στα νότια θα είναι σχετικά αυξημένες.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 14, στη Θεσσαλία από 3 έως 19, στην Ήπειρο από 5 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 18, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 17, στις Κυκλάδες από 13 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 8 μποφόρ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 8 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως τις πρώτες βραδινές ώρες 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή 11 Ιανουαρίου Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 5 με 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 14 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.



Ο καιρός τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός. Στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.



Ο καιρός την Τρίτη 13 Ιανουαρίου Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.



Ο καιρός την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά από το απόγευμα.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.