Στη φυλακή ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες

Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγείται σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων





Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγείται σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.



νευρίασε, όταν έστειλε μήνυμα στη σύντροφό του, και ότι δεν κατάλαβε πως τα χτυπήματα που του κατάφερε θα οδηγούσαν σε αυτό το αποτέλεσμα.



Επίσης, φέρεται να επέμεινε ότι τον χτύπησε δύο με τρεις φορές με γροθιές, παρά το γεγονός ότι η ι



Συγκεκριμένα, από τη νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του έφερε βαριές κακώσεις σε όλο του το σώμα. Μεταξύ άλλων, η ιατροδικαστική έκθεση που ενσωματώθηκε στη δικογραφία κάνει λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, ενώ φαίνεται πως δέχθηκε χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι αλλά και στο υπόλοιπο σώμα.







Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, όταν ο 16χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια των Σερρών προκειμένου να περάσει το «κατώφλι» του εισαγγελέα, ομάδα φίλων του, μαζί με τον 18χρονο αδελφό του, είχε συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο. Κατά την αποχώρησή του, μάλιστα, φώναζαν συνθήματα συμπαράστασης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βάστα γερά, είμαστε μαζί σου».



Όπως ανέφερε ο Αλεξανδρος Χαλκιοπουλος, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, «ένα πράγμα που ζητάει η οικογένεια είναι η πλήρης διαλεύκανση αυτού του στυγερού εγκλήματος. Από την πρώτη στιγμή και τις πρώτες πληροφορίες που είδαμε, έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν και έτεροι δράστες» και συμπλήρωσε ότι η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί.



Κλείσιμο







Το χρονικό της υπόθεσης Ο θανάσιμος τραυματισμός του 17χρονου έγινε το βράδυ της Δευτέρας, με αφορμή ένα κορίτσι. Η επίθεση έγινε μετά από μήνυμα που έστειλε το θύμα στην κοπέλα του 16χρονου, κάτι που παραδέχθηκε και ο τελευταίος στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.



Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του στον ανακριτή , ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στις Σέρρες Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος καιΣύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει θανάσιμα τον 17χρονο, στον οποίο επιτέθηκε, επειδήΕπίσης, φέρεται να επέμεινε ότι, παρά το γεγονός ότι η ι ατροδικαστική εξέταση έδειξε πως το θύμα έφερε βαρύτατες κακώσεις Συγκεκριμένα, από τη νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του. Μεταξύ άλλων, η ιατροδικαστική έκθεση που ενσωματώθηκε στη δικογραφία κάνει λόγο γιακαιστη σορό του ανήλικου, ενώ φαίνεται πως δέχθηκε χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι αλλά και στο υπόλοιπο σώμα.Η απολογία του 16χρονου πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του θύματος, οι οποίοι, κρατώντας πλακάτ με διάφορα μηνύματα, πραγματοποίησαν σιωπηλή διαμαρτυρία, απαιτώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, όταν ο 16χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια των Σερρών προκειμένου να περάσει το «κατώφλι» του εισαγγελέα, ομάδα φίλων του, μαζί με τον 18χρονο αδελφό του, είχε συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο. Κατά την αποχώρησή του, μάλιστα, φώναζαν συνθήματα συμπαράστασης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «».Όπως ανέφερε ο Αλεξανδρος Χαλκιοπουλος, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, «ένα πράγμα που ζητάει η οικογένεια είναι η πλήρης διαλεύκανση αυτού του στυγερού εγκλήματος. Από την πρώτη στιγμή και τις πρώτες πληροφορίες που είδαμε, έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν και έτεροι δράστες» και συμπλήρωσε ότι η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί.«Αυτό που θέλει να πει η οικογένεια είναι τουλάχιστον να μη ξανά γίνει αυτό το πράγμα, να μη το ξανά δούμε ποτέ, όχι μόνο στις Σέρρες αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Παράκληση της οικογένειας είναι να ανοίξουν τα στόματα, να μη φοβηθούν παιδιά και όποιος άλλος γνωρίζει κάτι, να συνεισφέρει σε αυτή την υπόθεση.Ο θανάσιμος τραυματισμός του 17χρονου έγινε το βράδυ της Δευτέρας, με αφορμή ένα κορίτσι. Η επίθεση έγινε μετά από μήνυμα που έστειλε το θύμα στην κοπέλα του 16χρονου, κάτι που παραδέχθηκε και ο τελευταίος στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Αρχικά, ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του σε εξωτερικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Αρχικά υπήρξε ένταση, η οποία φάνηκε να εκτονώνεται, ωστόσο λίγο αργότερα οι νεαροί συναντήθηκαν εκ νέου έξω από τη Μητρόπολη Σερρών. Εκεί, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο.



Παρά τα χτυπήματα, οι φίλοι του 17χρονου δεν κατάλαβαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και μετέφεραν τον φίλο τους στην πολυκατοικία που διέμενε, χωρίς να ειδοποιήσουν κάποιο ενήλικο ή το ΕΚΑΒ. Το θύμα, αντί να ανέβει στο διαμέρισμά του, κατέβηκε στο υπόγειο, όπου λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.



Το πρωί, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι, οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του. Λίγο αργότερα, η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο της πολυκατοικίας.