Σέρρες: Χτυπήματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 17χρονου

Βαρύτατες κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο τουαπό συνομήλικό του στιςμετά από ξυλοδαρμό για ένα κορίτσι που κατέληξε σε τραγωδία.Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροψία – νεκροτομή, που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, έδειξε ότι ο 17χρονος έφερεσε όλο το σώμα,και είχεστοΕπίσης, υπέστηΤην ίδια ώρα, οπου συνελήφθη για τοναναμένεται να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.Σε αντίθεση με την ιατροδικαστική έκθεση, ουποστήριξε δια του συνηγόρου του ότι ο καβγάς δεν ήταν σοβαρός, αλλά μια συνηθισμένη διαφορά μεταξύ ανηλίκων και απέδωσε τον θάνατο του 17χρονου σε πρόβλημα υγείας. «Έπεσαν δυο-τρεις γροθιές», είπε, ενώ ο αδερφός του μίλησε για «κακιά στιγμή». «Δεν είναι τέτοιο παιδί, ήταν μια κακιά στιγμή, μια στιγμή λάθος, εννοείται πως το έχει μετανιώσει, κλαίει στα κρατητήρια», είπε.Ο θανάσιμος τραυματισμός του 17χρονου έγινε το βράδυ της Δευτέρας, με αφορμή ένα κορίτσι. Η επίθεση έγινε μετά από μήνυμα που έστειλε το θύμα στην κοπέλα του 16χρονου, κάτι που παραδέχθηκε και ο τελευταίος στους αστυνομικούς τηςΑρχικά, ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του σε εξωτερικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Αρχικά υπήρξε ένταση, η οποία φάνηκε να εκτονώνεται, ωστόσο λίγο αργότερα οι νεαροί συναντήθηκαν εκ νέου έξω από τη Μητρόπολη Σερρών. Εκεί, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο.Παρά τα χτυπήματα, οι φίλοι του 17χρονου δεν κατάλαβαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και μετέφεραν τον φίλο τους στην πολυκατοικία που διέμενε, χωρίς να ειδοποιήσουν κάποιο ενήλικο ή το ΕΚΑΒ. Το θύμα, αντί να ανέβει στο διαμέρισμά του, κατέβηκε στο υπόγειο, όπου λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.Το πρωί, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι, οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του. Λίγο αργότερα, η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο της πολυκατοικίας.